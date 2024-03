La UME pondrá a prueba en abril en Sevilla las estrategias fijadas en Toledo ante una emergencia de Nivel 3

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) pondrá a prueba las estrategias y procedimientos establecidos en un seminario técnico celebrado en Toledo --que comenzó este martes, 12 de marzo y concluye este miércoles, 13 de marzo-- los próximos días 23 y 24 de abril en Sevilla, en el simulacro de una situación de emergencias de nivel 3 con dos terremotos entre Jaén y Ciudad Real en un intervalo de tiempo de 24 horas, en el que no habrá intervinientes en el terreno y solo participarán los puestos de mando de dirección.

El ejercicio, denominado 'UMEX 2024', ha sido presentado este jueves en la capital regional por parte del general de división José Manuel Cuesta, acompañado del director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, y el director general de Emergencias y Protección Civil de Andalucía, Alejandro García.

Cuesta ha explicado que el objetivo del ejercicio es mejorar la respuesta ante una emergencia de interés nacional que afecta, en este caso, a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Andalucía simultáneamente, habiéndose dividido el ejercicio en dos fases.

Así, la primera fase técnica se está desarrollando en Toledo y en la misma se ha presentado el escenario con el que se pretende realizar el ejercicio y se han desarrollado los procedimientos y la documentación necesaria para transferir la responsabilidad de una situación operativa de Nivel 2 a una situación operativa de Nivel 3.

"También se ha hecho el diseño de un mando operativo integrado en el que se ajustan todos los elementos y los grupos de acción, así como los diferentes niveles de mando, y como se combinan los de la UME con los de las comunidades autónomas", ha declarado el general de división, para agregar que la fase de respuesta de crisis se basará en los procedimientos definidos durante estos dos días, por lo que ha considerado este seminario técnico como "imprescindible".

SEGUNDA FASE

La segunda fase del ejercicio se desarrollará los día 23 y 24 de abril en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad de Andalucía, situado en Sevilla, en el que se simulará un escenario ficticio con dos terremotos simultáneos en Jaén y Ciudad Real, que se repetirán en 24 horas.

"La magnitud de esta situación, con riesgos tecnológicos asociados y medioambientales, hace que se decida declarar la situación operativa 3, es decir, una emergencia de interés nacional", ha explicado Cuesta, que ha agregado que se creará un mando operativo integrado situado en el 112 de Sevilla, aunque si este ejercicio fuera real se desplazaría a la zona de la catástrofe a cierta distancia.

Mediante el ejercicio se crearán incidencias que serán desconocidas para los participantes con la pretensión de provocar su reacción y así verificar que los puestos de mando realizan sus cometidos y evaluar su eficacia. Además, también evaluará la eficacia de los sistemas de mando y control, incluyendo la interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones y tecnologías de la información de la UME con aquellas que disponen las comunidades autónomas.

Ha remarcado que en este caso de situación operativa de Nivel 3, las comunidades autónomas mantienen sus competencias durante la emergencia y que la UME, como dirección operativa de la misma, complementa, coordina y se integra en los planes territoriales y específicos de las regiones, con una estructura flexible.

"La finalidad del ejercicio 'UMEX 2024' es mejorar la preparación y capacidad de respuesta ante una emergencia real, sin olvidar que el peor enemigo de una emergencia es la improvisación", ha concluido el general de división.

NUNCA SE HA DECLARADO EN ESPAÑA

De su lado, el director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha ha apuntado que el pasado año el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha participó en 175 simulacros aunque ha dicho que este especial al ser una situación de emergencia de nivel 3 que, "afortunadamente", nunca se ha declarado en España.

"Que no se haya declarado nunca no significa que no esté hecha una planificación", ha sostenido, para apuntar que con el ejercicio que se está llevando a cabo, se trata de poner en práctica y ejercitar lo que se recoge en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

Ha destacado que el Sistema Nacional de Protección Civil se basa en la anticipación, la prevención y la planificación que permite al Gobierno regional coordinarse y movilizar con orden los recursos y las capacidades que sean necesarias para dar una respuesta "rápida y eficaz" a una situación de emergencia.

"Para nosotros es muy importante que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí porque nos permite preparar el ejercicio, pero también nos permite conocernos personalmente aquellos que en una situación de emergencia tendríamos que trabajar en la respuesta porque eso da un grado de confianza y es fundamental a la hora de vivir situaciones como puede ser una emergencia de Nivel 3", ha concluido.

"EXTREMADAMENTE IMPORTANTE"

Para el director general de Emergencias y Protección Civil de Andalucía es "extremadamente importante" para el conjunto del Estado español que se engrasen los sistemas administrativos y operativos para el caso de un siniestro de situación operativa de Nivel 3.

"Eso es una emergencia que supera las capacidades de cualquier administración autonómica y por tanto hay que recurrir a ese apoyo que la legislación nos da basado en la traspaso de la dirección operativa de la UME", ha apuntado, para agregar que no significa que en esa gran emergencia la UME tenga que sustituir sino que se trata de una suma cooperativa de recursos.

Así, ha invitado a los allí presentes a Sevilla el próximo 24 y 25 de abril a la segunda fase de este ejercicio, sobre todo en las conclusiones, porque ha afirmado que van ser "de gran trascendencia" y es obligación de las administraciones trasladar a la ciudadanía la certidumbre en esas capacidades de respuesta ante una emergencia.

Preguntados ambos directores generales por los medios que movilizará cada comunidad autónoma, desde Castilla-La Mancha Puig ha indicado que todo dependerá de la evolución que vaya teniendo la situación de emergencia aunque ha calculado que desde la región podrían participar unas 25 personas; mientras que desde Andalucía García ha dicho que dependerá de las conclusiones del seminario que están desarrollándose en este momento.

"Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un ejercicio de campo, es un ejercicio de sala, y que la implicación más que numérica es cualitativa, o sea, toda la dirección del sistema regional va a estar pendiente y participando en este ejercicio", ha apuntado.