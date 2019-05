Unidas Podemos Toledo instalará una parada de bus en el Centro de Día 'Ángel Rosa' del barrio de Santa Bárbara

Publicado 20/05/2019 14:37:00 CET

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos-Izquierda Unida de Toledo ha propuesto la instalación de una parada de autobús en la puerta del Centro de Día 'Ángel Rosa' que está ubicado en el Barrio de Santa Bárbara de Toledo.

Así se lo ha trasladado el candidato a la Alcaldía de Toledo de la formación, José María Fernández, acompañado de los números 2 y 3 de la candidatura, Olga Ávalos y Pedro Labrado, en una reunión celebrada este lunes con la Asociación de Mayores de Santa Bárbara que demanda un mejor acceso al Centro de Día, entre otras cosas, ha informado Unidas Podemos en nota de prensa.

Fernández ha atendido otras demandas como iniciar los trámites para dotar de forma permanente y definitiva los servicios de peluquería y cafetería en el centro y ha propuesto incrementar la plantilla de trabajadores públicos para atender a la demanda de los más de 2.500 socios que acuden a este centro.

El candidato a la Alcaldía se ha comprometido a estudiar la posibilidad de iniciar los trabajos de construcción de un nuevo centro de mayores pegado al 'Ángel Rosa' para que cuando sea desocupado el actual centro se inicien las actividades del Centro de Día.

"Toledo es una ciudad que se está envejeciendo de forma paulatina y todos los barrios tienen un problema de envejecimiento de sus ciudadanos y ciudadanas. Santa Bárbara especialmente es uno de los barrios que más se ha envejecido y de hecho la Asociación tiene más 2.000 socios que participan de forma activa las actividades que plantean. No es un capricho la infraestructura que solicitan para mantener su actividad", ha asegurado.

Los mayores de Santa Bárbara han demandado un centro de día para el barrio pero también demandan un centro donde poder realizar sus actividades que en la actualidad suponen cerca de 1.000 personas a la semana en talleres de envejecimiento activo, talleres cognitivos y actividades culturales que permiten que todos los mayores se dinamicen en torno a estas actividades.

José María Fernández ha manifestado que no hay personal suficiente que atienda las actividades y las planifique, que no hay alternativa de uso del centro en caso de que se abra como centro de día, no hay parada de autobús que permita que los mayores lleguen hasta la puerta y no hay voluntad de cambiar una situación de un colectivo de vecinos vecinas que demandan unos servicios que están, en la mayoría de los casos, gestionados por empresas, cuando debieran ser gestionados por el propio Ayuntamiento.