Valdepeñas acoge una caminata de 7.000 pasos con la iniciativa autonómica 'CLM x la vida'

Caminata de los 7.000 pasos de 'CLM x la vida' en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas ha celebrado este viernes la caminata de los 7.000 pasos de 'CLM x la vida', que ha partido desde el Parque de las Infantas y en la que ha participado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, junto a personas mayores y alumnado de diferentes centros educativos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad que, pasados los 65 años, tiene mayor esperanza de vida, por lo que ha resaltado la importancia de mantener hábitos que ayuden a mantener la salud, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Por ello, ha manifestado que "estamos intentando acabar con el sedentarismo, con el tabaquismo, con la obesidad y, especialmente, infantil.

Por lo tanto, son hábitos que van a mejorar la vida de las personas si verdaderamente nos ponemos a ello".

Fernández ha recordado que "la iniciativa 7.000 pasos nace en el año 2022, en el marco del Plan de Salud Horizonte 2025, después de la pandemia de covid19, con el ánimo de marcar una diferencia con lo que veníamos haciendo hasta aquí, que era ser solamente reactivos ante la enfermedad y ser proactivos para la salud".

Fernández Sanz ha recordado que la iniciativa '7000pasosX' forma parte de una línea más amplia, 'CLM con+Vida', que engloba distintas iniciativas y proyectos para la promoción de hábitos de vida saludable desde distintas perspectivas, no solo el fomento del ejercicio físico sino también la alimentación saludable, así como para la prevención de la enfermedad.

Cuatro años después, ha añadido el consejero, "lo unimos a la estrategia de salud comunitaria, que nos está ayudando a poner en marcha un conjunto de medidas preventivas y de fomento de hábitos saludables para mejorar la salud general, el bienestar y la calidad de vida de la población".

Según ha explicado, este objetivo pasa por "aumentar la prevención primaria, basada en actividades de promoción y educación para la salud en todas las etapas y en todos los entornos de la vida, fomentar la participación ciudadana y avanzar en la corresponsabilidad de las y los pacientes".

De su lado, el regidor municipal ha señalado que esta iniciativa "es una manera también de inocular, sobre todo en las personas mayores, mantener una actividad física que nos haga vitales para que a la hora de ponernos los calcetines alcancemos sin necesitar un calzador, que algunas veces a mí me cuesta el trabajo porque soy muy perezoso".

En este sentido, ha añadido que la actividad "es mucho más lo que proyecta, para incorporar a nuestras vidas un compromiso de una vida saludable".

La marcha 7.000 pasos de 'CLM x la vida' es una iniciativa que se lleva a cabo por diferentes puntos de la región y en la que han participado ya más de 35.000 personas.