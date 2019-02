Valerio espera que los cambios en la reforma laboral se convaliden en la Diputación Permanente

Publicado 20/02/2019 21:23:15 CET

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, espera que los cambios en la reforma laboral que planea el Gobierno nacional se pueda convalidar en la Diputación Permanente y ha pedido a los grupos políticos que "apoyen" el Real Decreto Ley en el que se recogerán estos cambios, aunque ha reconocido que "es difícil".

Valerio, durante su intervención en la entrega de los Premios Abogados de Atocha, organizados por CCOO Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar este miércoles en Toledo, ha detallado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez plantea sacar adelante una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, volver a recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, la primacía del convenio de sector o el registro de jornada, señalando que "ya no da tiempo a aprobarlo en el Congreso, aunque fuera por el trámite de lectura única".

Asimismo, ha advertido que es "posible" que estas reforman no gusten "al cien por cien" a CCOO y UGT "y posiblemente no le guste nada a CEOE-Cepyme", pero ha insistido en que este es "un compromiso de este Gobierno" y ha explicado que "entre el cero y el cien" --no cambiar nada o realizar todas las modificaciones que pretendían--, no podían quedarse "en el cero".

ESPERA QUE EL DIÁLOGO POR EL PACTO DE TOLEDO SE REANUDE TRAS LAS ELECCIONES

Por otra parte, con respecto a las negociaciones sobre el Pacto de Toledo, la ministra ha lamentado que "descarrilase" la negociación porque "algunos partidos velan más por el interés electoral" que por quienes cobran o aspiran a cobrar una pensión. Sin embargo, ha comentado que espera que las negociaciones se puedan retomar "a la vuelta de las elecciones".

De igual modo, ha detallado que este miércoles ha hablado sobre este tema tanto con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, para tratar este asunto en la próxima mesa de diálogo social.

En cualquier caso, Valerio ha hecho hincapié en que, como ministra, va a "perseverar" para que haya un acuerdo en materia de pensiones "porque es bueno para este país". "Lo voy a seguir intentando", ha concluido.