Varios dirigentes de PP C-LM se posicionan con Casado mientras la cúpula guarda silencio

ALBACETE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cúpula del PP de Castilla-La Mancha sigue guardando silencio y sin posicionarse al respecto de la guerra interna entre la dirección del partido a nivel nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus apariciones públicas un día después se han limitado a sendas ruedas de prensa ya programadas de la diputada por Albacete Carmen Navarro y el senador por Guadalajara Antonio Román, quienes

En Guadalajara, era el senador y exalcalde Antonio Román quien en comparecencia ante los medios confiaba en la "honestidad y capacidad" del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para resolver la situación que vive la formación.

Así, ha aseverado que espera que se resuelva "lo más pronto posible" para evitar "daños irreparables en el PP" porque "si esto se prolonga en el tiempo", sin duda, también afectará a los resultados electorales del PP en los próximos comicios municipales y autonómicos.

De esta forma lo ha apuntado Román a preguntas de los periodistas durante una comparecencia pública, en la que ha asegurado que está "sinceramente entristecido" de que el partido en el que milita prácticamente desde hace un cuarto de siglo y donde ha desempeñado tantos cargos de responsabilidad, se dé ahora esta situación, pero se ha mostrado confiado en que el presidente del PP sea capaz de reconducir una situación que "da mucho morbo mediático y un daño terrible al Partido Popular".

Para el senador por Guadalajara, en esta situación "el único que vence es la izquierda, que es quien se está frotando las manos" porque "esto daña al PP".

Román, confiando en Casado y en los órganos del partido para garantizar la transparencia, la honradez y honestidad de todos los miembros del PP.

No obstante, el parlamentario por Guadalajara ha aclarado que esto no significa que él esté en contra de la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha apoyado y respaldado en su campaña electoral. "Pero creo que las siglas están por encima de las personas que ocupamos los cargos directivos en cada momento y esto no tenía que haber llegado este punto".

En este sentido, ha señalado que "esto se tenía que haber zanjado hace meses, cuando se pidieron explicaciones". "Espero que por el bien de España, los españoles y electorado de centro derecha que la situación se reconduzca", ha subrayado.

Ha recordado que él fue miembro de la dirección del partido y que ahora toca comprobar muchos asuntos que habrán de verse en el ámbito interno. "Cuando esto implosiona crea daños", y aunque no ha querido postularse si esta ha sido la mejor forma de que el enfrentamiento entre Ayuso y Casado y el asunto de comisiones que hay detrás ha sido la mejor forma de darlo a conocer, sí ha dicho que se pone "en la piel" de su presidente y "confía" en su "capacidad y honestidad" a la hora de tratar de reconducir la situación.

En cuanto a lo que piensan los votantes del PP en Guadalajara, para Román está claro que la situación también está generando "mucha preocupación" entre el electorado. "Con tristeza, desde mi cargo público lo que puedo trasmitir es mi opinión más que soluciones".

En la misma línea, ha señalado que él nunca se ha ocultado ante los medios de comunicación fuera la situación que fuera sino que siempre ha sido "de dar la cara y estar al lado de los ciudadanos" y es lo que ha hecho. "Confío en mi presidente y espero una solución pronto porque si no es así, el daño al PP puede ser irreversible".

NAVARRO, "EN SHOCK"

La diputada nacional del PP por Albacete, Carmen Navarro, no se ha querido posicionar a favor de ningún bando ante la división interna de su partido, y se ha mostrado "sorprendida" y en "shock" tras conocerse el presunto caso de corrupción del hermano de la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el supuesto espionaje llevado a cabo desde Génova 13.

A preguntas de los medios, Navarro ha señalado que "todavía es pronto para hacer una valoración sobre el futuro del partido" y que hay que "esperar a que todo se aclare". Asimismo, ha lamentado la situación que atraviesa la formación política y el "malestar y la sorpresa" de los afiliados y los votantes a los que, asegura, se deben.

"Yo estoy tremendamente sorprendida y en estado de shock, con el interés puesto en los afiliados y los votantes, que deben estar igual, siento mucho su malestar, nos debemos a ellos", ha indicado.

En este sentido, la 'popular' ha destacado que desde el PP de Castilla-La Mancha seguirán trabajando por los intereses de la región, por eso ha querido mantener su agenda política, porque, señala, "los españoles merecen ver que seguimos trabajando por ellos, que es lo que hacemos desde el partido en Albacete y en la comunidad".

Navarro ha concluido reivindicando "el importante papel que ha jugado el PP en la historia de la política y la democracia en este país" y ha puesto en valor "la vocación de servicio público" de su partido, el cual, según defiende, tiene un interés por encima de todo esto, "trabajar para solucionar un gran problema que se llama Pedro Sánchez y Emiliano García-Page".

CARLOS VELÁZQUEZ, CON CASADO

El presidente del PP toledano, Carlos Velázquez, ha usado su perfil en Twitter para asegurar que todos en el partido "comparten la defensa de los principios" de la formación.

"Trabajamos desde el PP de Toledo con lealtad, honestidad e integridad para que nuestro presidente, Pablo Casado, sea presidente de todos los españoles", ha dicho.

La diputada toledana Carmen Riolobos, por la misma vía, ha lanzado el siguiente mensaje: "España, España y España. Unidad, unidad y unidad. Pablo Casado".

Desde Ciudad Real, la parlamentaria nacional Rosa Romero afina más su posición y considera la postura de Ayuso "un ataque" al PP "desestabilizando a un partido que ha dado la mayor estabilidad y progreso a España", algo que "solo beneficia a la izquierda y a los que quieren sustituirnos". "Nuestros valores son inquebrantables, representamos a millones de españoles, que nadie caiga en la trampa".

"Llevo 25 años el en PP con responsabilidad institucional y orgánica, con tres presidentes, el interés general por encima de personalismos", añade.

El presidente del PP guadalajareño, Lucas Castillo, indica de su lado que la historia del PP y el legado de sus antecesores "no se merecen este espectáculo tan triste". "Nuestra honorabilidad está por encima de todo y por tanto, exijo como afiliado que se depuren responsabilidades y que se escuche a las bases. España no se puede permitir que nos desviemos de lo importante ni un solo instante, que es echar a Sánchez".

Un día después de que estallara esta situación, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, solo ha realizado un movimiento, que ha sido suspender un acto público en defensa de la ganadería que había previsto en Toledo este mismo viernes.