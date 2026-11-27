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TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESs) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a acoger el próximo miércoles, 2 de diciembre, el juicio contra F.R.M.M., que se enfrenta a 12 años y nueve meses de prisión por los delitos de lesiones, atentado y homicidio en grado de tentativa.

El acusado está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y en el momento de los hechos tenía alteradas las capacidades volitivas parcialmente, no así las capacidades intelectivas que las mantenía intactas.

Relata la Fiscalía en su escrito de acusación, que F.R.M.M. el día 23 de julio de 2023, sobre las 8.30 horas, salió de la parcela sita en la localidad de Ocaña hacia la localidad de Dosbarrios junto a sus perros y portando en sus manos una escopeta semiautomática propiedad de su progenitor, de la que carecía de permiso o licencia, y se encontró con J.A.V.L. que circulaba por dicho camino en bicicleta.

Al percatarse de su presencia, el procesado le espetó en repetidas ocasiones: "ven aquí, te voy a matar". J.A.V.L. cambió el sentido de la marcha para huir del lugar, momento en el que el acusado, con la intención de acabar con la vida de aquel o aceptando que ese resultado pudiese producirse, le disparó en repetidas ocasiones llegando a impactarle varios perdigones en la espalda, la cabeza y el gemelo.

Acto seguido el acusado se dirigió a la parcela y se montó en la furgoneta de color gris, con la que persiguió a J.A.V.L. que al ver que le seguía se bajó de la bicicleta y la dejó en el camino para huir campo a través.

Cuando el acusado llegó a la altura de la bicicleta le gritó nuevamente que le iba a matar, le disparó nuevamente y acto seguido, con la intención de menoscabar la propiedad ajena, disparó otras dos veces más sobre la bicicleta causando desperfectos en la misma los cuales han sido tasados pericialmente en la cantidad de 284,50 euros.

J.A.V.L. se refugió junto a tres personas que se encontraban en el lugar, quienes se montaron en su vehículo y se marcharon del lugar por lo que el acusado no logró su propósito.

Como consecuencia de estos hechos J.A.V.L. sufrió lesiones consistentes en perdigonazos en número de tres puntiformes en espalda y pierna y trastorno por estrés agudo que precisó, además de primera asistencia facultativa, tratamiento médico consistente en extracción de los perdigones, cura y desinfección y analgesia sin dolor, tratamiento psicológico para la ansiedad que tardó en curar 30 días que fueron de perjuicio moderado.

Además, causó secuelas del sistema nervioso derivadas del estrés postraumático moderado valoradas en 3 puntos y secuelas por perjuicio estético ligero consistentes en cicatrices puntiformes de medio centímetro ligeramente hundidas en las zonas de la espalda (4), cara interna de la pierna derecha (1), cabeza (1), parte lateral del 2o dedo de la mano derecha (1) valoradas en 1 punto.

Relata la Fiscalía que minutos más tarde, sobre las 9.00 horas, cuando el acusado regresaba a gran velocidad con la furgoneta antes referida a la localidad de Ocaña por el camino de Villapalomas de dicho término municipal, se encontró con J.J.M.A. quien le indicó con las manos que bajase la velocidad dado el peligro que ello implicaba. Detuvo su vehículo de manera brusca y asomándose por la ventana del conductor con la intención de amedrentarle le refirió: "te voy a matar, hijo de puta", al tiempo que trató de desenfundar la escopeta que llevaba en el asiento del copiloto.

J.J.M.A. se identificó como agente de la Policía Nacional y le requirió para que depusiese su actitud, pero al percatarse de la determinación del acusado de hacer uso del arma contra él introdujo sus manos por la ventanilla del conductor donde se encontraba sentado el acusado y forcejearon, instante en el que el acusado mientras le espetaba expresiones como "madero te tengo que matar", con la intención de menoscabar el principio de autoridad así como su integridad física, sacó una navaja que portaba en el pantalón y la dirigió contra este, llegando a causarle lesiones consistentes en heridas superficiales en la cara cubital del cuarto dedo de la mano derecha y dolor en la zona distal del cúbito derecho con movilidad conservada y sin alteraciones, que precisaron para su sanidad de primera asistencia facultativa, tardando en curar 5 días de perjuicio básico, sin secuelas.

El acusado trató de arrancar el vehículo, pero J.J.M.A. logró coger las llaves del vehículo y le retuvo hasta que llegaron las fuerzas actuantes.

Ambos perjudicados reclaman la indemnización que les pueda corresponder por las lesiones y secuelas sufridas. El acusado está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y en el momento de los hechos tenía alteradas las capacidades volitivas parcialmente, no así las capacidades intelectivas que las mantenía intactas.

Por medio de auto dictado por la Sección Civil y de Instrucción Número Dos del Tribunal de Instancia de Ocaña el 24 de julio de 2023 se acordó respecto del acusado la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, que fue prorrogada por medio de auto de 17 de julio de 2025, encontrándose privado de libertad a día de hoy.

Los hechos relatados, según el fiscal, son legalmente constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa; de un delito de tenencia de armas de fuego reglamentadas sin licencia o permiso, de un delito leve de daños, de otro leve de lesiones y de uno de atentado.

Por el delito de homicidio en grado de tentantiva, la Fiscalía pide una pena de siete años de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; por el de tenencia de armas, un año de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Mientras, por el delito leve de daños reclama tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, y por el de lesiones 15 meses de prisión.

Por el delito de lesiones se enfrenta a tres meses, y por el de atentado a tres años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a J.A.V.L. en la cantidad de 2.413,70 euros por las lesiones causadas, 5.088,47 euros por las secuelas y 284,50 euros por los desperfectos ocasionados en la bicicleta.

También deberá indemnizar a J.J.M.A. en la cantidad de 232,12 euros por las lesiones causadas.