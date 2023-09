Los vecinos de La Toba no se conformarán con que les "parcheen" la carretera hasta Jadraque y anuncian movilizaciones

GUADALAJARA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del pequeño municipio de La Toba (Guadalajara) han decidido, en asamblea, llevar su protesta y movilización hasta Toledo y donde haga falta, el próximo mes de octubre, a raíz de que se haya vuelto a paralizar una obra que llevan esperando desde hace 32 años y que no llegan nunca, como es el arreglo y mejora de la carretera que va desde su pueblo hasta Jadraque (CM-1053).

Así lo han acordado el pueblo, reunido en asamblea este sábado, en las dependencias del Ayuntamiento, con una asistencia de más del 50% de la población (unos 76 habitantes censados).

Sus vecinos ya no se conforman con el "parcheo" que, de momento, quiere llevar a cabo este mes de octubre la Junta, sino que exigen que su obra se realice de una vez por todas; la fecha prevista era de inmediato y se ha vuelto a paralizar por unas vías pecuarias, ha señalado el alcalde, Javier Cantero a Europa Press.

La asamblea contó, por sorpresa, con la presencia del nuevo delegado de Fomento en Guadalajara, Javier del Molino, quien explicó los motivos de la paralización de la obra, atribuyendo parte de ellos a un cambio en la legislación el pasado mes de marzo; unas razones que el alcalde de La Toba espera que le explique más detenidamente en la reunión prevista para este lunes en Guadalajara.

En cualquier caso, aunque el regidor tiene previsto asistir a esta reunión, ha declarado que haya el cambio que haya en la legislación, "lo que tiene que haber es voluntad política", y si es necesario, hacer unos "cambios mínimos, pero no pararla", declara.

En cuanto al arreglo que quiere acometer el Gobierno regional en la vía para octubre como solución alternativa más inmediata, para los vecinos de este pueblo se trata de un "parcheo", y tampoco les deja tranquilos el compromiso de ampliar el proyecto no solo al arreglo de carretera que va de La Toba a Jadraque sino que llegue hasta el cruce de Congostrina, entre otras cosas porque las fechas de las que les ha hablado el delegado se irían a finales de 2025.

Así, el alcalde de La Toba ha dejado claro que el pueblo "no va a parar con las protestas" hasta que no vean "aquí las máquinas" trabajando para arreglar los baches de la carretera y ampliarla porque "con parchearla no nos van a parar ni a conformar". "Esto es ya un camino sin retorno y vamos a seguir hacia adelante con las movilizaciones porque ya nos habéis engañado de palabra y por escrito", ha señalado, enfadado.

Y es que, los vecinos se preguntan por qué no se puede echar el asfalto para arreglar la carretera basándose ahora en que hay vías pecuarias y, en cambio, si se puede parchear, algo que no alcanzan a comprender y que incluso consideran un contrasentido, subraya el regidor.

Aún no saben el día concreto en el que se movilizarán en la capital regional, pero, según su alcalde, "lo harán en octubre" y también llevarán su protesta a otros lugares de la provincia.

No entienden que el proyecto se paralizara de acuerdo a un escrito fechado el 30 de agosto en el que se recogía que no se cumplía la legislación vigente porque había vías pecuarias y tampoco se les hubiera dicho nada, sino que han tenido conocimiento de la paralización de la obra a través de la Plataforma de Contratación, y de forma casual, y no porque nadie haya informado al Ayuntamiento, lamenta también Javier Cantero.

"En algunos tramos los vehículos ya no van por asfalto y zahorra sino por tierra", concluye tras recordar que la primera solicitud de arreglo de esta obra se realizó al entonces presidente, José Bono, en el año 1991 y aunque se llegaron a iniciar los trabajos, debido a las inundaciones de Yebra y Almoguera, el dinero se tuvo que llevar allí al considerarse obras de emergencia. Pero si bien en ese momento lo entendieron, los vecinos ya están hartos y no aguantan más.