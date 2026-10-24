Velázquez garantiza que seguirá siendo alcalde de Toledo cuando llegue al Congreso, lo que "reforzará" a la ciudad

El cabeza de lista del PP por Toledo al Congreso de los Diputados, Carlos Velázquez, junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y la portavoz parlamentaria del partido y número dos del PP por Madrid en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Toledo al Congreso de los Diputados, Carlos Velázquez, ha confirmado que seguirá siendo alcalde de la ciudad y ha resaltado que "su candidatura supone una oportunidad para que la voz de Toledo y de toda la provincia tenga más presencia en el Congreso".

En el acto celebrado en el Parque de la Vega junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y la portavoz parlamentaria del partido y número dos del PP por Madrid en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido que su llegada al Congreso puede contribuir a reforzar esa posición y a impulsar infraestructuras que considera esenciales para el desarrollo de la provincia, entre ellas la alta velocidad por Toledo y Talavera de la Reina y las carreteras pendientes.

Velázquez ha utilizado la historia de Toledo como metáfora para reivindicar una política centrada en el entendimiento frente a la confrontación, "todos estos grandes hombres y grandes mujeres de la historia de España no se dedicaron a levantar murallas, no se dedicaron a levantar muros, se dedicaron a abrir ventanas, a construir puentes", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular quiere "abrir puertas, abrir ventanas y atravesar murallas", frente a lo que ha definido como una estrategia de confrontación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente provincial del PP ha defendido que los españoles no son tan diferentes y ha reclamado superar el clima de enfrentamiento político y social para centrarse en los problemas reales de los ciudadanos.

Durante su intervención, el presidente provincial del PP ha defendido que España necesita responsables políticos con experiencia de gestión y una trayectoria de servicio público, y ha puesto como ejemplo al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

CAYETANA O TOLÓN

En este contexto, ha establecido una comparación entre Cayetana Álvarez de Toledo y distintos representantes del Gobierno de España, asegurando que "no es lo mismo una ministra como Milagros Tolón o como Cayetana Álvarez de Toledo", ha afirmado, antes de insistir en la diferencia que, a su juicio, existe entre ambos perfiles políticos.

El alcalde ha reivindicado la gestión del Gobierno municipal desde 2023 y ha insistido en que uno de los principales compromisos de su proyecto político es devolver a Toledo el protagonismo que le corresponde como capital regional.

También ha reclamado una solución para las instalaciones de la Guardia Civil en Toledo y ha criticado los anuncios realizados por el Gobierno central sobre la construcción de un nuevo cuartel, que, en su opinión, los agentes y sus familias necesitan compromisos efectivos y soluciones definitivas.

Velázquez ha concluido apelando a la responsabilidad de los ciudadanos ante la próxima cita electoral y a la importancia de la provincia de Toledo en el futuro político nacional, "nos jugamos mucho y Toledo es una provincia muy decisiva en las próximas elecciones, seguramente más decisiva que nunca", ha afirmado.

NÚÑEZ: OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Por su lado, Paco Núñez ha apelado la importancia del próximo 29 de noviembre, ya que es una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa política en España.

"¿Alguien se imagina cuatro años más de Sánchez? El próximo 29-N no se trata solamente de elegir entre el PP y el PSOE. Se trata de decidir si continúa Sánchez o si España recupera el rumbo que merece", ha afirmado.

Núñez ha dejado claro a quién va a votar él, a quién va a votar Carlos Velázquez, Cayetana Álvarez de Toledo y Carolina Agudo, que es a Alberto Núñez Feijóo y la pregunta es a quién va a votar Emiliano García-Page y la respuesta es "clara", a Pedro Sánchez.

Núñez ha defendido que España necesita recuperar la confianza en las instituciones, la transparencia y la ejemplaridad en la vida pública. Por ello, ha reivindicado el proyecto de Feijóo como una propuesta de gestión, moderación y crecimiento económico, orientada a recuperar la confianza de los ciudadanos y a mejorar las oportunidades de las familias.

"Tenemos que recorrer cada pueblo, cada barrio y cada casa, hablar con cada vecino y explicar que España tiene futuro. Vamos a trabajar con responsabilidad, con cercanía y con la convicción de que nuestro país merece una nueva etapa de crecimiento, oportunidades y decencia", ha concluido el presidente regional del PP.