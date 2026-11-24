El candidato del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez. - PP TOLEDO

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha participado en un café-mitin en Mocejón junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Un encuentro que ha contado también con la presencia de la presidenta de la Diputación y alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, así como de candidatos, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes del partido, según ha informado el PP por nota de prensa.

Velázquez ha elogiado la gestión de Martínez-Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid y ha abordado las propuestas del PP para apoyar a autónomos y empresarios.

"Un país serio es el que apoya a sus empresas, a sus autónomos. Basta ya de criminalizar a los empresarios", ha afirmado, destacando medidas como la gratuidad de la cuota de autónomos el primer año de actividad y el segundo para quienes no alcancen el salario mínimo interprofesional, así como bonificaciones fiscales para quienes mantienen plantillas estables y generan empleo y oportunidades en los pueblos y ciudades de España.

Asimismo, ha defendido el impulso a la construcción de un millón de viviendas en cuatro años y la aprobación de una nueva ley contra la ocupación ilegal que permita los desalojos en un plazo máximo de 48 horas.

Y en materia de inmigración ha apostado por un modelo basado en el trabajo, la integración y el cumplimiento de la ley.

"El que venga a trabajar, a integrarse, a contribuir, a cotizar, a hacer un mejor país, bienvenido", ha afirmado, defendiendo también la expulsión "de quienes lleguen a España para delinquir".