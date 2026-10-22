La VIII Feria de FP Dual de Puertollano reúne a 65 empresas y más de 1.000 alumnos en busca de talento y empleo

Foto de familia de la inauguración de la Feria de FP Dual en Puertollano. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Manuel Carmona, ha destacado que la VIII Feria de FP Dual, organizada por esta entidad en el Pabellón La Central de Puertollano, reunirá este jueves 65 empresas e instituciones "en busca de talento" y a más de 1.000 alumnos que demandan un futuro laboral.

"Estamos aquí remando a favor del objetivo de que la formación profesional sea un pilar para el futuro desarrollo de los jóvenes", ha dicho ante los medios en el arranque de la jornada, acompañado del alcalde Miguel Ángel Ruiz; el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Carmona ha subrayado que esta feria "va creciendo exponencialmente a lo largo de los años" tras arrancar en 2019 con 31 expositores, y ha referido que es la segunda vez que se celebra en Puertollano, tras arrancar en 2019 con 31 expositores, sin que el evento se interrumpiera ni siquiera durante la pandemia, cuando se celebró en formato virtual.

El representante cameral ha explicado que a lo largo de la jornada habrá "jóvenes buscando un futuro profesional, empresas buscando atraer talento y centros formativos desglosando su oferta formativa", junto a todas las instituciones que, dijo, "estamos aquí remando a favor del objetivo de que la formación profesional sea un pilar para el futuro desarrollo de los jóvenes".

En esa línea, ha apuntado que uno de los objetivos de la Cámara de Comercio es acercar la FP Dual a las pymes, y de hecho la entidad dispone del programa FP Pyme, que durante todo el año asesora e informa a las empresas y detecta sus necesidades formativas.

FRANCO: EL 51% DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS BUSCA TITULADOS EN FP

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha valorado que el evento, además de conectar, sirve para "dar certidumbre" a los jóvenes que buscan desarrollar su carrera y que "en la formación profesional sin duda lo van a encontrar".

Franco ha aportado datos del último barómetro del clima de negocios, elaborado este año entre las empresas de capital extranjero.

Según este estudio, el 51% de ellas busca titulados de FP de grado medio y superior, frente a un 35% que demanda estudios superiores.

"Hay una mayor demanda de jóvenes formados en formación profesional", ha enfatizado.

La consejera quiso también reivindicar el papel de la FP en personas de mayor edad que se han alejado del mercado laboral y que ven en ella una oportunidad para reinsertarse profesionalmente, "especialmente mujeres, en nuestras zonas más rurales".

Franco ha informado de que la Junta contará con un estand a lo largo de la jornada para informar a los jóvenes de las iniciativas que impulsa desde el ámbito público, y que en algunas de las mesas de la feria se presentarán experiencias de empresas "muy del terreno", como Repsol o Meisa.

En relación con esta última, ha recordado que en julio se inauguró su nuevo centro de formación, donde han finalizado ya 16 alumnos la formación en fabricación metalmecánica y que, según le trasladaron los responsables de Repsol, "la semana que viene" se incorporan a realizar prácticas laborales en esta compañía.

La consejera ha anunciado además que esta misma semana se ha publicado en el tablón de anuncios de la Junta la resolución provisional de 29,8 millones de euros para la formación de personas desempleadas, línea que permitirá formar en FP a 10.000 desempleados en Castilla-La Mancha.

En la provincia de Ciudad Real, la resolución provisional asciende a 6,5 millones de euros, "prácticamente el 22%" del total, algo que atribuye a la "fuerte red de centros de formación profesional privados y públicos" con que cuenta la provincia.

BROCEÑO: "NO TIENEN QUE PONER NINGÚN LÍMITE A SUS DESEOS PROFESIONALES"

De su lado, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha recordado que el modelo de FP "ha tenido una importante revolución en los últimos años".

"Hace tiempo estaba muy denostada y ahora es una de las opciones de calidad más importantes", ha declarado.

Según los datos que ha aportado, el curso pasado había en España más de 1.200.000 jóvenes cursando FP, mientras que el 63% de los titulados se afilia a la Seguridad Social un año después de finalizar sus estudios, frente al 51% del resto de titulaciones superiores.

"Son 12 puntos más, y creo que es un dato para mostrar el interés y la necesidad que tienen las empresas por trabajadores que cuenten con esta formación", ha señalado.

El subdelegado ha añadido que el tejido empresarial del país y de la provincia está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que son, precisamente, "donde más cuesta conseguir que se incorporen a este sistema de FP Dual".

En su opinión, la feria permitirá "despertar muchas vocaciones" y afrontar el reto del relevo generacional, mostrando "nuevas formas de trabajar en el territorio adaptadas a las nuevas necesidades de inteligencia artificial, de robótica y de todas las nuevas tecnologías".

Por último, dirigió un mensaje a los estudiantes que visiten la feria: "No tienen que poner ningún límite a sus deseos profesionales".

RUIZ: "QUE EL TALENTO SE FORME Y SE QUEDE AQUÍ"

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido a la Cámara de Comercio que haya elegido "una ciudad industrial referente también de la formación profesional", así como la participación de centros, empresas, centros educativos, profesores y alumnado.

Ruiz ha señalado que el objetivo de la feria es "poner en contacto a las personas que están buscando futuro y a las empresas que necesitan que el talento de nuestra ciudad, de nuestra provincia, se quede aquí".

"Nosotros trabajamos para que todo ese talento se forme y se quede aquí. Es la forma de poder crecer y de que nuestras empresas se sigan desarrollando", ha afirmado.

El alcalde ha definido la feria como "el sitio ideal para ver cómo se está transformando el mercado laboral", con oportunidades tanto para los jóvenes, que podrán ver posibilidades de trabajo, como para las empresas, que podrán conocer a muchos jóvenes en búsqueda de empleo y "retener el talento formándolos" a través de la FP Dual, que, concluyó, "no deja de ser una maestría de la que conocíamos antiguamente donde tú aprendes trabajando".