Archivo - Las Cortes de C-LM celebran el Día de la Constitución con visitas teatralizadas, iluminación especial de la fachada y acto institucional. - CORTES DE C-LM - Archivo

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran la semana que viene el 48º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución Española con una programación especial que, un año más, llevará a su sede en el Convento de San Gil un programa especial con acto institucional, iluminación especial de la fachada con la bandera española durante tres noches consecutivas y una jornada de puertas abiertas con escenas teatralizadas.

El Parlamento autonómico que preside Pablo Bellido lanza de manera paralela una campaña en medios de comunicación con el lema 'El éxito de la unión' para remarcar el valor de la unidad que también reivindica el programa en marcha '50 años Juntos', con que las Cortes y el Ejecutivo autonómicos están celebrando medio siglo de La Transición, y a su vez como activo para afrontar los retos del presente y responder a los golpes que sufre la comunidad, como ha sucedido recientemente con el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, que costó la vida a 69 personas.

Las Cortes regionales, según han informado en nota de prensa, invitan así a la ciudadanía a que se sume a la celebración del Día de la Constitución y lo hace, por segundo año consecutivo, abriendo las puertas de su sede en Toledo para recibir a quienes quieran conocer el parlamento de una manera especial, con escenas teatralizadas a cargo de la Compañía ETR.

Así, además de las explicaciones habituales sobre el edificio y sobre parlamentarismo que desgrana la guía en el recorrido divulgativo, un grupo actoral ofrecerá cuadros escénicos vinculados con personajes y episodios históricos del Convento de San Gil, que antes de ser parlamento fue edificio religioso o prisión.

Las personas interesadas en acudir a uno de los dos pases, el sábado 5 de diciembre a las 10.30 y las 12.00 horas, tienen que reservar plaza gratuita escribiendo al mail puertasabiertas@cortesclm.es o telefoneando al 925 259 808.

Además, y como es ya habitual, las noches del 5, 6 y 7 de diciembre la fachada de San Gil ofrecerá una imagen en movimiento de la bandera de España, visible en el patio principal de San Gil, pero también desde diferentes puntos de la ciudad de Toledo.

El acto central del Día de la Constitución en Castilla-La Mancha tendrá lugar también en la sede parlamentaria, el viernes 4 de diciembre a partir de las 11.00 horas, con intervenciones de los presidentes de las Cortes, Pablo Bellido, y del Ejecutivo, Emiliano García-Page, con actuaciones musicales y el momento especial del izado de banderas oficiales acompañado de la interpretación del himno nacional, como cierre de un acto que contará con autoridades invitadas y que podrá seguirse por streaming en la web de las Cortes Regionales y en televisión y radio gracias a la retransmisión de CMMedia.