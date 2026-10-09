Viva Suecia, Iván Ferreiro, Carlos Sadness, 091 y Xoel López, en el avance del Antorchas Festival 2027

Cartel avance del Antorchas. - ANTORCHAS

ALBACETE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Antorchas Festival 2027 contará con las actuaciones de Viva Suecia, Iván Ferreiro, Carlos Sadness, 091 y Xoel López, tal y como recoge el avance de cartel de esta cita, que se celebrará en el Recinto Ferial de Albacete del 17 al 19 de junio.

La irreverencia 'ñunk' de los valencianos Mala Gestión y la veteranía rockista de los míticos 091 completan, de momento, un cartel que conjuga madurez, vanguardia e himnos generacionales. A ellos se suman Claramente y Reino Polar, dos formaciones albaceteñas.

Tal y como ha informado el Festival en nota de prensa, los abonos para el Antorchas Festival se pondrán a la venta este mismo viernes, día 9, a las 12.00 horas, en la web oficial (antorchasfestival.com).

La entrada será completamente gratuita para menores de 7 años y los menores de 18 años requerirán una autorización firmada que se podrá descargar en la misma pasarela de compra, siendo obligatorio para los menores de 16 años acudir acompañados de sus padres o tutores legales.

En las próximas semanas, la organización desvelará los nombres de los chefs que capitanearán la Gastroexperience, así como nuevos nombres que se sumarán a este cartel musical.