Vox confía en tener más diputados por C-LM en el Congreso

Actualizado 31/10/2019 12:08:31 CET

Los candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. - VOX

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso por Vox, Manuel Mariscal, se ha mostrado confiado en que van a obtener mejores resultados en los próximos comicios del 10 de noviembre que en los celebrados en el mes de abril y van a aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha pues la gente se ha dado cuenta de han cumplido los compromisos que adquirieron con la ciudadanía.

"Los españoles han podido ver que no somos esa caricatura que hacen de nosotros los medios de comunicación y otros partidos políticos. Somos gente sensata que no hemos defraudado a nuestros votantes, que han visto que lo que han votado en campaña lo defendemos con la misma contundencia en el Congreso", ha defendido Mariscal, que ha comparecido en rueda de prensa, acompañado del resto de integrantes de la lista con la que Vox concurre a los nuevos comicios.

Y es que Mariscal, que consiguió el único escaño de Vox por la provincia de Toledo en las elecciones de abril, ha insistido en tener "muy buenas expectativas", pues su formación, "con menos diputados y menos asesores que el resto de partidos", ha elevado a la Cámara Baja durante esta corta legislatura un total de 630 iniciativas.

"Hemos hecho los deberes. Hemos dado voz a los españoles que no se sienten representados con los problemas de inmigración, del elevado gasto político y hemos sido el primer partido que ha hablado de suprimir las comunidades autónomas y la actual ley de violencia de género, porque no es eficaz y siguen muriendo mujeres y crea situaciones injustas contra los hombres", ha repasado.

Dicho esto, y tras remarcar que los militantes de su formación están movilizados tal y como se pudo ver en el acto que el presidente de la formación, Santiago Absacal, protagonizó la pasada semana en Illescas, Mariscal se ha dirigido a aquellos toledanos que "están muy preocupados por la situación de la provincia y de España" para decirles que "pueden tener la garantía de que los escaños de Vox van a votar no a Pedro Sánchez, a las políticas que perjudican y dividen a los españoles, no cediendo a los separatistas".

A preguntas de los medios, Mariscal ha defendido que lo ocurrido en el Ayuntamiento de Toledo, donde uno de los dos ediles de su formación "fue expulsado del partido por no defender lo que prometió en campaña", favorece a Vox de cara a las elecciones, pues los toledanos lo "han valorado positivamente".

"Los ciudadanos está hartos de los que vienen a la política a medrar. En Vox tenemos claro que hemos venido a servir a España y no al partido. De aquí a cuatro años puede que haya más casos de personas que hayan entrado en Vox y no defiendan los intereses de los españoles. Estaremos vigilantes y no tendremos reparo en expulsarles", ha avisado.

Mariscal ha terminado recordando los actos que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, tendrá este sábado, 2 de noviembre en Consuegra, Mora, y Toledo, y ha avanzado otro de Iván Espinosa de los Monteros, el domingo en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina.

PROPUESTAS

En otro orden de cosas, la número 'dos' de Vox al Congreso de los Diputados, Inés Cañizares Pacheco, ha desgranado algunas de las propuestas "concretas" que su formación ofrece a los toledanos, a los que envía "un mensaje claro, sencillo y realista". "No queremos vender sueños ni utopías, sino soluciones para sus problemas reales del día a día", ha defendido.

Cañizares ha asegurado que en una provincia como Toledo, muy ligada a lo rural, Vox combatirá la despoblación con incentivos fiscales que favorezcan la implantación de empresas y la implantación de empleados públicos en zonas rurales. Proponen, de igual modo, un plan de rehabilitación de vivienda, y medidas que favorezcan el relevo generacional en explotaciones agropecuarias, así como sellos de calidad territorial para la producción local.

De igual modo, abogan por construir nuevas infraestructuras, un plan digital que lleve la banda ancha a todos los municipios, mejorar la comunicación y un verdadero programa par reducir desempleo en el campo.

Además de modificar para mejorar el sistema de seguro agrario y revisar la PAC, Vox quiere regular los márgenes comerciales para que no haya diferencias abusivas entre los precios en origen y los del consumidor, así como potenciar mercados y antiguas ferias de ganado.

En materia de agua, en el caso de gobernar, los de Santiago Abascal crearán un plan de mejora de gestión del agua, con el objetivo de eliminar pérdidas y reutilizar los recursos en los sistemas de depuración y de lluvia, y de ampliar el regadío.

Además de fomentar y proteger la caza y la pesca aumentando los periodos de caza, Vox se compromete, a construir una línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, con parada en Toledo y Talavera de la Reina, ha concluido Cañizares.