Vox C-LM denuncia que los presupuestos "perpetúan el modelo de gasto ineficiente de Page y cronifican la pobreza"

El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cobo, en rueda de prensa. - VOX CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta son "insuficientes para responder a las demandas de la región y perpetúan el modelo de gasto ineficiente del presidente regional Emiliano García-Page".

Francisco Cobo ha hecho especial hincapié en la situación que atraviesa la región, "respaldado por los datos de un reciente informe que sitúa a Castilla-La Mancha como una de las regiones más pobres de España".

"Un año más, nos encontramos con un presupuesto que lejos de solventar esta brecha social y asegurar el estado del bienestar, cronifica la pobreza y la falta de oportunidades para las familias", ha informado Vox en nota de prensa.

Frente a las políticas del Partido Socialista, Francisco Cobo ha vuelto a exigir un cambio en el gasto público basado en tres ejes fundamentales: "Prioridad Nacional", esto es, "destinar los recursos públicos a los españoles garantizando que el dinero pagado con el esfuerzo de los contribuyentes repercuta directamente en sus familias".

En segundo lugar, abogan por la reinmigración, "para evitar que la inmigración ilegal siga colapsando y saturando los servicios esenciales" y en tercer lugar, la desregulación, "eliminando las tramas burocráticas y la hiperregulación para lograr una administración accesible y ágil".

PRESUPUESTOS DE CMMEDIA

Asimismo, el diputado ha puesto el foco en el presupuesto de la Radiotelevisión Pública que fue rechazado en el Consejo de Administración, "al no lograr la mayoría de dos tercios necesaria".

"Ante la falta de consenso por no responder a las necesidades, ni a la contención del gasto, el PSOE va a derivar las cuentas al Consejo de Gobierno para imponerlas por decreto", ha denunciado Cobo. Asegurando que tanto el borrador del presupuesto regional como el de CMMedia "son los últimos que va a elaborar el PSOE antes de perder las próximas elecciones".