Vox pide explicación a Consistorio de Las Ventas de Retamosa por acusar a su edil vía Facebook de tener sólo una neurona

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo) ha denunciado públicamente que la cuenta oficial de Facebook del Consistorio toledano ha sido utilizada para insultar a la concejal del partido María de los Ángeles Rincón, a quien en un comentario en esta red social aseguraba que tenía sólo una neurona.

Según detalla Vox en nota de prensa, los hechos transcurrieron cuando la edil escribía una crítica por la reunión que la alcaldesa, Ana Gómez García-Cano, había mantenido con unas madres del municipio por el cierre de la Escuela Infantil 'El Chupete'.

En concreto, Rincón tachaba de "vergüenza" este encuentro. "Esto es una vergüenza. ¿A quién quieren engañar? ¿Ahora qué pretenden poner en el CAI, un balneario? ¿Un bingo? Utilizáis los edificios según venga bien. ¿Y pensáis que el pueblo es tonto? No se abre la guardería porque no habéis hecho los deberes como Ayuntamiento. Me parece penoso intentar comprar a los padres con una limosna".

A este comentario, el Ayuntamiento contestaba a través de la cuenta oficial: ""Vergüenza le debería dar esa respuesta. A ver dónde va a dedicar su única neurona ahora".

Según Vox, "esta descalificación no es acorde a la institución que representa". "Están dejando el nombre del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa en muy mal lugar. Con ello, se demuestra el mal hacer por parte del equipo de Gobierno de Gómez García-Cano", denuncia la edil del partido.