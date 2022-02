El yacimiento Fuente de la Mota de Barchín del Hoyo (Cuenca) saca a la luz parte del 'palacio del príncipe'

CUENCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han financiado un taller de Recualificación y Reciclaje Profesional (Recual) en el yacimiento Fuente de la Mota de Barchín del Hoyo. Esta iniciativa ha contado con un presupuesto de 97.000 euros y ha cumplido con el doble objetivo de mejorar la empleabilidad de ocho personas, dirigidas por un monitor y un director del taller; mientras se ha trabajado en la excavación de la zona donde se ubicaba el palacio del príncipe íbero de la ciudad.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Martínez; el alcalde barchinero, Enrique Santiago y el arqueólogo, Antonio Madrigal, han visitado este emplazamiento y comprobado el avance que ha supuesto el desarrollo durante seis meses de los trabajos científicos, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Los responsables públicos se han mostrado "maravillados" con la importancia de este "atractivo histórico" que es el único yacimiento íbero visitable que hay en la provincia de Cuenca, por esta razón, Martínez Chana ha destacado que, una vez más, la colaboración entre instituciones "redunda en beneficio del territorio" y permite sacar a la luz tres de las habitaciones que pertenecían a uno de los edificios más importantes de la ciudad íbera como era el palacio del príncipe donde han aparecido un gran abanico de piezas de cerámica que se rompieron cuando el techo se desplomó y que, según los expertos, podría ser un almacén.

El representante del Gobierno regional, por su parte, está muy satisfecho con este tipo de talleres porque sirven para generar actividad y economía a partir del trabajo realizado, "este yacimiento atrae a muchos visitantes y turistas a la zona que consumen en las empresas ubicadas en el medio rural".

El Ayuntamiento de Barchín del Hoyo y su dirección arqueológica están llevando a cabo una labor de estudio e investigación de los elementos arqueológicos encontrados durante esta excavación para mejorar el conocimiento de los habitantes de este emplazamiento.

YACIMIENTO FUENTE DE LA MOTA

El yacimiento ibérico Fuente de la Mota se localiza en la comarca de La Manchuela, en un extremo de la Sierra del Monje, ubicándose en dos destacadas unidades fisiográficas del paisaje, los cerros de La Plaza de Moros y La Cobertera, en el término municipal de Barchín del Hoyo (Cuenca).

Se trata de un oppidum ibérico, de una hectárea de extensión, con una distribución octogonal, enclavado en lo alto de la meseta del cerro de Plaza de Moros. Posee dos fases diferentes de ocupación, aunque contiguas en el tiempo. Una primera que iría más allá del S. IV a. C., hacia el S. V, y una segunda fase que abarcaría desde el S. IV y S, III a. C., hasta el 210 a. C., cuando se produjo un fuerte impacto en el asentamiento debido a la conquista romana de la Península, y continuando con una ocupación ya muy débil, como núcleo industrial, hasta el S. I a. C. / I d. C.

Este poblamiento, durante su existencia, se erigió, como cabeza de la zona, en un centro que explotaba los recursos de su entorno, creando un fuerte emporio comercial mediante la explotación de minas de hierro y arcilla y siendo un centro neurálgico de vías de comunicación.

Lo más llamativo son sus enormes fortificaciones que contaba con una imponente muralla y un doble foso que señala la importancia estratégica de esta ubicación y tiene elementos muy llamativos como una habitación formada por un triángulo equilátero en torno a la cual pivota toda la generación urbanística de toda la ciudad.