Zamora alaba la "coherencia" de Sánchez y se alegra de la separación de comicios

Publicado 15/02/2019 14:46:17 CET

CIUDAD REAL, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se ha congratulado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este viernes la convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril, y ha puesto en valor su "coherencia".

Zamora, a preguntas de los medios durante un acto del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha destacado el discurso de Sánchez desde hace más de 8 meses en que fue elegido presidente del Gobierno de España así como la cantidad de políticas sociales que se han desplegado "y que hubiera diseñado el presupuesto más social de todos los tiempos, pensando en todos los colectivos".

No obstante, ha considerado que sin presupuesto es "muy difícil" seguir gobernando por lo que ha alabado que Pedro Sánchez haya demostrado con su decisión "que antepone el interés de España, que no estuvo nunca ni está vendido a nadie". "El PSOE tiene un proyecto sólido, que no viene a romper nada sino a unir a este país y a trabajar por las personas".

Por eso, ha destacado que ahora ya es el momento de seguir trabajando porque sean los ciudadanos los que valoren en las urnas lo que Pedro Sánchez ha hecho por este país. "Y si no que se lo digan a esas personas a las que les han subido el salario mínimo superando los 900 euros; a los pensionistas a los que se les ha incrementado las pensiones; o las mujeres que tenían garantizado sus derechos que otros ponen en duda".

NO MEZCLAR TEMAS NACIONALES Y LOCALES

Respecto a la separación de fechas ha afirmado que prefiere esta fecha porque quieren "centrar la valoración que hagan los ciudadanos en el trabajo municipal que se ha hecho durante estos cuatro años".

"Creo que es mejor para la política municipal que se hayan separado para explicarles a los ciudadanos en un momento la política nacional y en otro la local, que es el arreglo de las calles y otros trabajos que se hacen más cercanos para ellos", ha concluido.