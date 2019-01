Zamora plantea el mes de febrero para celebrar el pleno de presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real

Publicado 08/01/2019 15:36:46 CET

CUIDAD REAL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real para 2019 será en el mes de febrero. Esta es la fecha planteada por la alcaldesa, Pilar Zamora, durante un desayuno que ha mantenido con la prensa con motivo del inicio del año.

Zamora, a preguntas de los periodistas, ha explicado que esta semana tienen una reunión con los sindicatos para poder cerrar el capítulo uno de un presupuesto que para la edil, se trata del "más inversor de la legislatura" y, por tanto, "esencial para la ciudad".

Por ello, ha prometido que trabajará junto a su equipo de Gobierno para sacarlo adelante. Respecto a las enmiendas, ha asegurado que están abiertos a incorporar todas aquellas que sean "razonables y buenas" para el avance de la ciudad.

Una intervención que Zamora ha aprovechado para hacer balance y avanzar los planes de futuro que desde el Gobierno que ella encabeza tienen planteados para Ciudad Real y para el que ha pedido "un segundo tiempo" a los ciudadanos para poder finalizarlo. Y es que la alcaldesa ofrece para la siguiente legislatura la modernización y futuro para Ciudad Real con un "gobierno más social, mejor gestor y con un proyecto de futuro".

Premisas con las que ya se ha trabajado esta legislatura y de los cuales Zamora ha aprovechado esta comparecencia para ponerlos a ojos de los ciudadanos haciendo un repaso de los logros ya conseguidos durante estos cuatro años como el aumento en 900.000 euros el presupuesto de Acción Social o el grado de ejecución de proyectos como el Plan de Modernización, la EDUSI o el Polígono SEPES.

También ha destacado cómo se han gestionado "correctamente" las cuentas públicas y sin dejar de invertir se ha liquidado el Plan de Ajuste, "que impedía tomar medidas muy importantes para la ciudad". Un plan que ascendía a más de 15 millones de euros y que tenía de plazo de amortización hasta 2020 y que en 2018 ya se ha hecho, "nos hemos quitado la hipoteca dos años antes", ha añadido.

EN CLAVE ELECTORAL

Pilar Zamora ha hablado también en clave electoral confirmando su intención de ser candidata respetando los procesos de su partido ya que la que tiene que hablar es la "militancia". No teme que haya primarias ya que se ha conseguido "que la agrupación local esté totalmente unida, sin fisuras", pero si se abre el proceso "se tomarán las decisiones necesarias". Además ha descartado todo lo que no sea la política municipal porque su meta es "ser la alcaldesa de Cuidad Real".

Sobre los concejales que forman su equipo, ha confesado que aún tiene que hablar con ellos para las elecciones pero ha elogiado la "gran labor" que han realizado y en las circunstancias que lo han hecho, en referencia la enfermedad que le ha tenido de manera intermitente apartada de la Alcaldía.

En referencia a las últimas renuncias conocidas de alcaldes socialistas a ser candidatos para las próximas elecciones, Zamora ha expresado su respeto a la decisión tomada, ha elogiado la labor realizada durante estos cuatro años y ha manifestado que ella solo renunciaría si "no tuviera fuerzas y hubiera perjudicado al desarrollo de los proyectos, pero es que me encuentro con más ilusión y es por los retos que me he puesto".

Ha confesado que se presentará para conseguir ser la fuerza más votada, "hay que salir para ganar el partido". Pero ha reconocido que actualmente la situación política es más "volátil y confusa que antes" y no es muy partidaria de dejarse influir por las encuestas.

Respecto al programa, ha valorado el alto grado de cumplimento del 'Contrato Ciudadano' con las que concurrió a los anteriores comicios y ha insistido en seguir con el compromiso de "modernización y seguir invirtiendo en la ciudad", destacando su compromiso en todas las áreas pero poniendo especial importancia en el empresarial, que son los que generan el empleo.

La alcaldesa también ha sido preguntada por el candidato del Partido Popular, Francisco Cañizares, a lo que Zamora ha respondido que en lo que respecta a la persona "el máximo respeto" pero en cuestión de gestión comparará la de unos y otros para convencer a los ciudadanos.