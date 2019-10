10N-. González Terol asegura que España tendrá Gobierno si el PP logra "un diputado más" que el resto de formaciones

Publicado 09/10/2019 21:20:45 CET

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha comprometido que la formación que lidera Pablo Casado conformará Gobierno si logra sacar "un diputado más" que el resto de las formaciones en las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Así lo ha señalado durante su intervención en un encuentro con militantes 'populares' en el Museo de la Ciencia en que también han participado el presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y que ha cerrado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En el acto, que se ha celebrado en el Museo de la Ciencia de la capital vallisoletana, González Terol ha agradecido a los afiliados su trabajo por el Partido Popular y les ha pedido una dedicación intensiva en unas elecciones obligadas por el bloqueo del que protagoniza el "no es no" --en referencia al PSOE de Pedro Sánchez, que ha impedido que se hayan firmado once pactos de Estado.

En este sentido ha pedido que el próximo 10 de noviembre se deposite en las urnas las papeletas de esa España Suma que "representa" el candidato a la presidencia por la formación, Pablo Casado. "Ese espíritu, a pesar de que algunos no lo han entendido, es el que nos va llevar al Gobierno", ha espetado para comprometer que si el PP logra "un solo diputado más" el 10 de noviembre, "habrá Gobierno en España".

Un reto, ha explicado en su breve intervención, que conseguirán a través del trabajo de la militancia y de unos "magníficos cabezas de lista" que harán que este país, "aunque alguno no les guste se siga llamando España".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero, ha incidido en que son el partido "que saca de los problemas a España", al tiempo que ha agradecido el compromiso de los afiliados de Valladolid.

"Hay que trabajar para conseguir el mayor número de diputados y senadores, para que Valladolid sea importante para el PP nacional y por eso tenemos que dar el do de pecho de cara a las próximas elecciones", ha concluido.