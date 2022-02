Mañueco advierte de que la igualdad no es negociable y rechaza chantajes por privilegios de provincias

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este martes de que la igualdad "no es negociable" y ha rechazado además la posibilidad de ceder a chantajes por privilegios para alguna provincia.

Estos son algunos de los mensajes que ha trasladado Fernández Mañueco en su intervención tras la reunión de la Junta Directiva del PP autonómico celebrada dos días después de las elecciones del 13 de febrero que ganó el PP, como ha reivindicado en repetidas ocasiones.

"La igualdad no es negociable para el PP", ha zanjado Fernández Mañueco que ha explicado que su partido no tiene líneas rojas pero "sí principios". "Si alguien piensa que el PP va a dar un paso atrás en defender la igualdad social, laboral y de oportunidades entre hombres y mujeres se equivoca", ha advertido el presidente autonómico del PP que también ha aclarado que la cohesión territorial "no es negociable", como la defensa de España y de la integración en Europa, con una advertencia a los que quieren romper con el proyecto europeo a los que ha asegurado que se equivocan "de cabo a rabo".