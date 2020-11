28 denuncias en Valladolid este fin de semana por ruidos en domicilios, la mayoría de ellos de reuniones o fiestas

Levanta actas en un bar de La Victoria por atender a tres clientes en la barra

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha formulado durante este fin de semana un total de 28 denuncias por ruidos en domicilios, la mayor parte de ellos con motivo de reuniones o fiestas, aunque generalmente no pueden comprobar si se incumple la normativa sanitaria de las restricciones por el COVID-19 ya que los agentes no pueden acceder al interior si no se lo permite el propietario.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, las intervenciones se han realizado en las noches de este viernes, este sábado y este domingo en la ciudad de Valladolid.

En la gran mayoría de los casos, se han recibido llamadas de vecinos que se quejan por ruidos, aparentemente de reuniones o celebraciones, procedentes de viviendas.

Los agentes se desplazan al lugar y requieren hablar con el propietario o, en su caso, inquilino de la vivienda, y le informan de las quejas por ruidos, al tiempo que solicitan permiso para realizar una comprobación en el interior, a lo que los ciudadanos pueden negarse de modo que la Policía Municipal no puede comprobar si dentro de la vivienda se encuentran más de seis personas no convivientes, lo que vulneraría la actual normativa establecida para la prevención del COVID-19.

Fuentes policiales indican que, en la mayoría de los casos, se trata de fiestas "que se alargan más allá de la hora del toque de queda" y, en los menos, personas mayores que se dejan la televisión encendida a un volumen muy elevado.

Por ello, las actas de denuncia se levantan por ruidos domésticos, de acuerdo con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, a nombre del propietario o inquilino del piso.

En el caso de los establecimientos de hostelería, la legislación sí que faculta a los agentes del orden para entrar a los locales a realizar la comprobación. Así sucedió este domingo en un bar del barrio de La Victoria, donde se levantó acta de denuncia por incumplimiento de la normativa de restricciones al sector de la Hostelería ya que se encontraban tres clientes en el interior.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.15 horas de este domingo, cuando tras recibir un aviso se desplazaron al lugar agentes de paisano en vehículo camuflado que observaron luz en el interior del establecimiento. En el local había cuatro personas, resultaron ser el titular del negocio y tres clientes, sentadas en torno a una mesa que consumían bebida.