Redondo ve al PSOE "bola blanca" de "inclusión y democracia" frente a la "negra" del "odio" de la "derecha"

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE de Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado en Valladolid la "bola blanca de la paz, la inclusión, la igualdad, la justicia y la democracia" que representa el PSOE frente a la "bola negra del rechazo, del odio y de la injusticia" de la "derecha y la extrema derecha".

"Somos la bola blanca, la bola blanca del pueblo español", ha defendido Redondo el referencia al partido socialista.

Durante un acto de partido celebrado en la Cúpula del Milenio para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsable socialista ha asegurado que este recinto es un "talismán" para los socialistas, por lo que ha augurado una victoria en las urnas el 29 de noviembre. La ministra ha agradecido la presencia de los asistentes y ha puesto en valor el trabajo del jefe del Ejecutivo tras ocho años en los que "ha defendido a la gente frente a los poderosos".

En relación con la política exterior, ha destacado la defensa del pueblo de Gaza "frente al genocidio", la de Ucrania "frente a Putin" y la de Europa "frente a Trump" y ha situado como prioridad la defensa de la paz "frente a la guerra". "No a la guerra", ha exclamado entre los aplausos de los asistentes.

Asimismo, ha resaltado el modelo económico impulsado en el país, el cual ha permitido "ser la economía que más crece de Europa" desde el respeto al medio ambiente, la subida del salario mínimo, las pensiones y los permisos de paternidad y maternidad.

La dirigente socialista ha dedicado parte de su discurso a elogiar la labor de la militancia, algo que ha personificado en tres afiliadas como "ejemplo vivo de valor y dignidad", y ha subrayado que el PSOE defiende de forma coherente los valores de "la libertad y la igualdad". "La libertad sin igualdad es privilegio, el privilegio de unos pocos frente al derecho de todas y todos", ha afirmado.

Por el contrario, ha censurado que enfrente se sitúa una "derecha extrema y una extrema derecha" sin principios, a las que ha acusado de pretender "privatizar las pensiones, las de hoy y las del futuro".

En materia de derechos de la mujer, Redondo ha lamentado el rechazo de la oposición a avances legislativos como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley Cerolo o la ley de paridad. En este sentido, ha criticado las políticas autonómicas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Madrid así como del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por aprobar un protocolo de vivienda social que "ha relegado a las víctimas de la violencia de género".

Por ello, la titular de Igualdad ha hecho un llamamiento a la "unidad de las mujeres feministas" y de los servicios jurídicos para impedir que el pasado avance, un punto en el que ha recordado los tiempos en los que las mujeres requerían autorización para abrir una cuenta o un negocio. Redondo ha avanzado que restan retos pendientes como blindar el derecho al aborto en la Constitución, sacar adelante la ley contra la violencia vicaria, la ley contra la trata de personas y la ley de abolición de la prostitución para defender la importancia de que el PSOE siga en el Gobierno tras el 29 de noviembre.

En relación con los derechos LGTBI, ha criticado los recortes en las comunidades donde gobierna la "derecha" y ha censurado que Castilla y León sea "la única Comunidad que no tiene esta ley actualizada".

Para finalizar, Redondo ha recomendado la visualización de la película 'La bola negra' en el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca. A este respecto, ha calificado de "falta democrática e injusticia manifiesta" que se pretenda impedir el voto de los "nietos de los republicanos" el próximo 29 de noviembre, sobre lo que ha confiado en que el Tribunal Constitucional corrija dicha medida.

Por todo ello, ha instado a "llenar las urnas de voto socialista" para apostar por el modelo que encarna la "bola blanca".