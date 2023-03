La 36 SECIME proclama este lunes Directora del Siglo XXI a Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de Roel de Oro de la 34 edición

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 36 Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME) se reencontrará este lunes con la ganadora del Roel de Oro de hace dos ediciones, Alauda Ruiz de Azúa, a la que proclamará Directora del Siglo XXI.

La autora, que ya sorprendió en la SECIME con el cortometraje 'No me da la vida', vuelve al festival ya confirmada como una de las "revelaciones" del cine español reciente y con su Goya a la Mejor dirección novel por su debut en el largometraje con 'Cinco lobitos', según ha señalado la SECIME en un comunicado recogido por Europa Press.

Con una mirada diferente a la maternidad y a los cuidados en el ámbito familiar, el filme cuenta en el reparto con las también ganadoras de los premios de la Academia a las mejores actrices protagonista (Laia Costa) y de reparto (Susi Sánchez) y se proyectará momentos después de que la directora recoja su Roel en el escenario del Auditorio Municipal Emiliano Allende a las 20.00 horas.

'Cinco lobitos' se convirtió en la gran triunfadora del Festival de Málaga, donde se impuso como mejor película y guion (también firmado por Alauda Ruiz de Azúa), además de recibir los premios del Público y del Jurado Joven.

En la jornada de este lunes se iniciarán las proyecciones de cortometrajes a concurso en el 26 Certamen Internacional, la sección paralela La Otra Mirada y El Cine de Castilla y León.

En la sesión matinal de Auditorio Municipal (12.00 horas) se pasarán siete de los 13 cortos que compiten en el Certamen Internacional: 'Tonser' (Bulldozer), de Mads Koudal (Dinamarca); 'Kierre' (Spiral), de Salla Sorru y Eva-Maria Koskiner (Finlandia); 'Further and Further Away' (Chhngai Dach Alai), de Polen Ly (Camboya); 'Bergie', de Dian Weys (Sudáfrica); 'Takanakuy', de Gustavo Vokos (Brasil); 'Feng Zheng' (The Silent Whistle), de Yingtong Li (China), y 'Tsutsue', de Amartei Armar (Francia, Ghana).

Ya por la tarde, también en el Auditorio a las 17.00 horas tendrá lugar la primera sesión de 'La Otra Mirada', con la proyección de 'Ava', de Mabel Lozano; 'L'Avenir', de Santiago Ráfales; 'Arquitectura emocional 1959', de León Siminiani; 'Actos por partes', de Sergio Milán; 'Desviación típica', de Paco Ruiz; 'Has estado hace tiempo', de Gerard Oms, y 'Camino a Damasco', de Enio Mejía.

De los 18 cortometrajes que compiten en la sección de Castilla y León se proyectarán en el cine Coliseo a las 17.15 horas 'Bienvenido a Fresno el Viejo', de Fernando Oliva; 'Descenso', de Gerardo de la Fuente; 'El novio de la muerte', de Juan Rodríguez Briso; 'Una amiga', de Marta Matute; 'Otro día más', de Juan Carrascal-Ynigo; 'Archivo 6001', de Alex Corona; 'Las calles de Granada', de Isabel Medarde; 'Resucitar un bonsái', de Herminio Cardiel, y 'Señorías', de María Guerra.