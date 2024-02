Medio centenar de tractores recorren Valladolid para pedir a Seiasa que cambie una tubería

Milagros Marcos ve "urgente" que el Gobierno tome medidas en una situación que es "urgente y fundamental" para el campo

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 tractores se han concentrado este jueves ante la sede de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en Valladolid para solicitar el cambio de una tubería que podría obligar a los agricultores a suspender la campaña de riego, que es "fundamental" para el sustento de más de 600 familias y cuya modernización costó casi 20 millones, de los cuales más de 13,5 "están siendo pagados por la propia Comunidad en anualidades durante 50 años".

Los agricultores, convocados por la Comunidad de Regantes Canal Macías Picavea, han llegado sobre las 12.00 horas a las oficinas de Seiasa tras haber partido desde La Mudarra sobre las 09.00 horas y haber recorrido las calles de José Acosta, Paseo Hospital Militar, Arco Ladrillo y Edificio Madrid en la capital vallisoletana. Hay previsión de que estén hasta las 23.00 horas en dicha ubicación, según ha detallado la Policía Municipal.

El presidente de la comunidad de regantes, Jesús Carro, ha detallado en declaraciones a los medios que por primera vez, después de 65 años, los regantes de esta agrupación no podrán iniciar la próxima campaña, por lo que se pondrá en juego el sustento de más de 600 familias.

El motivo de esta manifestación, ha precisado Carro, es poner de manifiesto el "lamentable" estado de la tubería general de la que se nutre la comunidad de regantes, que es propiedad y responsabilidad de Seiasa.

Carro ha remarcado que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias fue el promotor y el responsable de la ejecución de las obras de modernización y estas "no se realizaron conforme a proyecto". "No estamos exagerando cuando hablamos de lamentable estado", ha incidido, puesto que en 2023 tuvieron que hacer frente a 20 reparaciones en la red de tuberías con un importe de más de 156.000 euros.

A este respecto, Jesús Carro ha enfatizado en el "lucro cesante" que sufrieron los agricultores por las pérdidas en sus cultivos y las indemnizaciones por daños a terceros que fueron cubiertas por su compañía aseguradora.

En relación con esta circunstancia, el presidente de la Comunidad de Regantes Macías Picavea ha explicado que la compañía de seguros les ha comunicado que no va a seguir cubriendo los daños provocados por esta tubería por considerar que han dejado de ser "imprevisibles y accidentales".

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

La situación es "insostenible", ha lamentado Carro, quien ha señalado que la comunidad de regantes ya no puede asumir ni los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones ni el riesgo de ocasionar un daño "irreparable" al inundar la carretera de Medina de Rioseco-Toro, como así ha ocurrido este año en dos ocasiones.

Para Carro, lo que tiene que quedar claro es que todas estas cuestiones se han transmitido a Seiasa de forma oficial e incluso llegaron a mandar un burofax el día 11 de agosto para solicitar una comisión de seguimiento urgente, porque por las vías ordinarias no tenían ninguna respuesta.

"Y solo hemos tenido una reunión hace tres semanas que fue una comisión técnica a raíz de la comunicación del seguro", ha explicado Carro, para después indicar que en "ningún caso" les han ofrecido ni les han puesto sobre la mesa alguna solución.

Por todo ello, el presidente de la Comunidad de Regantes Macías Picavea ha subrayado que necesitan una tubería nueva a través de la cual puedan ejercer su derecho al riego, ya que de ello dependen "cientos de familias y el futuro de la comarca".

En esta línea, Jesús Carro ha destacado que su regadío ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de la población en los pueblos de la comarca, motivo por el que ha pedido que "no lo destruyan".

Asimismo, Carro ha hecho énfasis en que lo "más importante" no es el tiempo que se tarde en resolver la situación, dado que abordar este problema es "urgente" porque no se puede permitir que se queden sin regar una campaña, por eso quieren que todas las instituciones "den prioridad a este problema".

"CULPA" DEL PSOE

La diputada del PP en el Congreso por Palencia, Milagros Marcos, ha tomado la palabra para ensalzar el esfuerzo que realizan los agricultores para poder mantener la actividad económica en los municipios a pesar del "desastre" de obra que se hizo en su momento y que Seiasa se niege a asumir la reparación.

"Basta ver los tubos para saber que lo que figuraba en los pliegos y están pagando todos los regantes no es lo que realmente se puso en esa instalación", ha apostillado la 'popular', quien también ha asegurado que la responsabilidad es de quien contrató la obra.

Por esta razón, Marcos ha considerado que carece de sentido que se plantee que la situación de la tubería se deba al mal uso de la misma, cuando se ve "de forma perfecta" que los tubos no son lo que tenían que ser, hay una limitación concreta para el uso de metros cúbicos en cada momento y cuando además hay un informe técnico que demuestra "absolutamente lo contrario".

Como no tiene ningún sentido que quienes están pagando, porque las obras de Seiasa las pagan los regantes aunque Sellasa adelante el dinero, están pagando por una obra que no solo no pueden aprovechar sino que además está generando problemas incluso de inundaciones en las carreteras y problemas de viabilidad.

De la misma manera, la 'popular' ha remarcado que es "urgente" que Seiasa tome medidas y ha recordado que el PP ya ha instado desde el Congreso de los Diputados para que así sea. "Lo hicimos y hay un precedente en León, en otra zona similar, con un problema muy similar y hemos conseguido que se resuelva", ha detallado, por lo que espera que esta situación se resuelva y además de "forma urgente porque si no, no van a poder regar".

En caso de no resolverse, ha advertido la diputada del PP en el Congreso por Palencia, a partir de abril van a necesitar riego para que lo que han sembrado se pueda recoger y no pierdan, además de lo que están pagando de cuotas Seiasa, lo que han cultivado y lo que han tenido que sembrar "con tanto esfuerzo hasta este momento".

Por ello, ha añadido la 'popular', es "urgente" que el Ejecutivo central tome medidas, esta vez en algo que es "más que importante" dado que es "urgente y fundamental".