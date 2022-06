Abiertas las cuatro piscinas municipales al aire libre de Valladolid, que recuperan la opción de entrada de día

Estarán abiertas hasta el 4 de septiembre

El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto a mediodía de este viernes las cuatro piscinas municipales al aire libre de Canterac, Juan de Austria, Puente Duero y Rondilla, en las que se recupera la posibilidad de adquirir entradas individuales de día, la cual se había suprimido en los dos últimos años a causa de la pandemia.

El concejal de Participación Ciudadana y Deporte, Alberto Bustos, ha acudido este viernes a la piscina de Juan de Austria, situada en la zona sur de la ciudad, y ha atendido a los medios de comunicación mientras los usuarios que han acudido en esta primera jornada se daban el primer baño de la temporada.

Las piscinas al aire libre se abren en las fechas habituales, la segunda semana de junio, y además este año coincide con la primera 'ola de calor' del verano, con temperaturas que este viernes se pueden situar en 35 grados, e incluso superarlos a partir del domingo.

Bustos ha destacado la importancia de que esta campaña se lleva a cabo ya sin las restricciones "incómodas" de los dos últimos y "complejos" años, en los que el edil ha recalcado que estas instalaciones abrieron sus puertas pese a las limitaciones.

Además, el concejal ha añadido que este año se podrá acceder, además de con los abonos y de los bonos, con las entradas individuales que no se pusieron a la venta en 2020 y 2021 para controlar mejor los aforos.

Con los abonos se pueden acceder a las 4 piscinas de verano y también a las siete instalaciones climatizadas que permanecerán abiertas durante los meses de verano, aunque no de continúo ya que se aprovecha este periodo del año para realizar actuaciones de mantenimiento.

Los abonos se pueden adquirir para toda la temporada (del 10 de julio al 4 de septiembre) y también por periodos más reducidos como julio y agosto y solo agosto. Los precios de los abonos de temporada oscilan entre los 42,93 euros para pensionistas y menores de 12 a 18 años; y 64,80 euros para adultos en tarifa individual para ciudadanos empadronados en Valladolid y con precios más reducidos para grupos familiares de dos, tres, cuatro o más integrantes.

Estas tarifas, según ha explicado Bustos, están bonificadas para los empadronados en Valladolid, algo que ha defendido que "no es lo mismo que penalizar a los que no lo están".

En cualquier caso las personas no empadronadas en la capital tienen precios, para el abono individual de temporada, de entre 102,67 euros (pensionistas y menores de 12 a 18 años) y 151,27 euros (adultos). En este caso también hay tarifas más reducidas para grupos familiares.

Los precios para entrada individual de día son de 4,40 euros para adultos y 2,60 euros para pensionistas y niños de 12 a 18 años. Además, está la opción de adquirir bonos con entradas para cinco, diez o quince días, con una tarifa algo más reducida.

El concejal ha incidido en que los precios "económicos" se mantienen sin cambios desde "hace años", ya que el equipo de Gobierno considera que es "un bien de uso común" y "nadie puede quedarse fuera de la piscina por motivos económicos".

Además, Bustos ha defendido, ante el informe del Procurador del Común que entiende que es de "dudosa legalidad" diferenciar precios entre personas empadronadas o no empadronadas, que el Ayuntamiento "no penaliza" a quienes no son de Valladolid sino que bonifica a sus ciudadanos, pues entiende que éstos "con sus impuestos ya cubren parte del coste de la piscina", de modo que entienden que se debe establecer una bonificación para que puedan acudir a un precio más económico.

El edil ha recordado que esto ocurre "en las piscinas, en los campamentos, actividades de centros de personas mayores y ocurre en Valladolid o en cualquier municipio de la provincia".

El horario, con apertura los siete días de la semana, se prolonga desde las 12.00 a las 21.00 horas, aunque el baño no se permitirá a partir de las 20.30.

Las normas generales marcan la obligatoriedad de usar el gorro de baño, el uso de chanclas en aseos, vestuarios y recintos próximos a las piscinas, la prohibición de entrar con tumbonas y sombrillas y además, "no está permitido el acceso al recinto de la piscina con teléfonos móviles, cámaras de fotos o de video o cualquier otro sistema de grabación o transmisión de imágenes".

Como ha recordado Bustos, a las cuatro piscinas al aire libre disponibles en la actualidad, se prevé que en el verano de 2023 se les sume la de Riosol, en el barrio de Girón, ya que recientemente se ha publicado el pliego de contratación para que se presenten empresas a su rehabilitación.

Será una obra, según el concejal, "muy importante" con un presupuesto de cerca un millón de euros, para "dar un muy buen servicio a la zona de Girón y Huerta del Rey".

RECUPERADA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Como ha explicado Alberto Bustos, la de Riosol fue "la primera que funcionó mediante concesión privada del Ayuntamiento de Valladolid hace muchos años", y ahora se recupera para la gestión pública, pero primero debe adecuarse y cumplir las condiciones de legalidad que se requieren en la actualidad, con lo que "quedará una piscina muy interesante".

Asimismo, la Fundación Municipal de Cultura ha informado de el cierre de las piscinas cubiertas durante el verano para realizar actuaciones propias de mantenimiento: Benito Sanz de la Rica, junto al LAVA, estará cerrada del 1 al 16 de agosto; Canterac en Delicias, del 4 de julio al 15 de agosto; Henar Alonso Pimentel, en Pajarillos, del 16 al 28 de agosto; La Victoria, del 29 de agosto al 11 de septiembre; Parquesol, del 16 al 28 de agosto; y en Ribera de Castilla, en Rondilla, tiene programado el cierre desde del 27 de junio al 4 de septiembre por el cambio de la cubierta.