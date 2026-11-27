Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a las subvenciones destinadas a financiar la contratación de transporte escolar para los participantes en los Juegos Escolares del Programa de Deporte en Edad Escolar durante el curso 2026/2027.

La convocatoria dispone de una dotación económica de 153.000 euros y tiene como destinatarios a los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a las zonas Tierras de León y Valencia de Don Juan.

El objetivo de estas ayudas es facilitar los desplazamientos de los escolares inscritos en los Juegos Escolares a las jornadas deportivas de competición organizadas por la Diputación de León, con el fin de favorecer su participación en las distintas actividades y encuentros incluidos en los calendarios deportivos provinciales.

La subvención cubrirá la totalidad de gastos derivados de la contratación del transporte escolar, hasta un máximo de 750 euros por cada servicio, IVA incluido, y hasta agotar el presupuesto de la convocatoria. No se establece un número máximo de servicios subvencionables por ayuntamiento, siempre que cumplan las condiciones recogidas en las bases, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Para que un desplazamiento pueda recibir financiación deberán viajar al menos seis escolares, sin contabilizar a los acompañantes; los servicios subvencionados deberán estar destinados al traslado de escolares inscritos en la aplicación informática DEBA de la Junta de Castilla y León y corresponderán a actividades realizadas entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Los ayuntamientos interesados dispondrán hasta el 24 de diciembre para presentar sus solicitudes junto con la documentación requerida, mientras que la fecha límite para la presentación de la justificación es el día 15 de julio de 2027. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Diputación de León.