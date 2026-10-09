Los abonos de la 71 Seminci saldrán a la venta el 13 y 14 de octubre y las entradas el día 16. - SEMINCI

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) iniciará la próxima semana la venta anticipada de los abonos, entradas individuales y pase 10 para las sesiones de la 71 edición, que mantienen los mismos precios que la anterior.

Los abonos podrán adquirirse entre los días 13 y 14 de octubre y disponen de un número limitado de unidades, así como las entradas individuales y el Pase 10 que se pondrán a la venta el viernes 16 de octubre.

El precio del abono completo para el Teatro Calderón es de 138 euros e incluye las proyecciones de las franjas de las 16.00, 19.00 y 22.00 horas, la revista Seminci y las entradas para las galas de inauguración y clausura.

El abono matinal tiene un precio de 44 euros e incluye las sesiones de las franjas de las 09.00 y 12.00 horas; el de vermut se podrá adquirir por 25 euros, para las sesiones de las 19.00 horas, y el de noche por 26 euros, para las de las 22.00 horas.

Asimismo, el caso del Teatro Carrión, los abonos de vermut y noche tienen un precio de 33 y 30 euros, respectivamente.

Según ha trasladado el festival a Europa Press, los espectadores deberán tener en cuenta que las franjas horarias pueden variar en algunos casos en función del comienzo de cada sesión, por lo que recomienda consultar la programación.

VENTA DE LOS PASES

La venta de los abonos se llevará a cabo en Espacio Seminci (calle Leopoldo Cano, 20) y se desarrollará el martes 13 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el miércoles 14, de 11.00 a 14.00 horas.

Además, la compra de los abonos se podrá realizar de forma online el martes 13 a las 11.00 horas y permanecerá activa hasta las 14.00 horas del miércoles 14.

Por otra parte, la venta anticipada de las entradas individuales y pase 10 será a partir del viernes 16 de octubre, a las 11.00 horas, tanto online como en taquilla.

El pase 10 tiene un precio de 35 euros, es válido para todas las sesiones programadas durante el festival, excepto las del Teatro Calderón, y permite disponer de diez entradas, que podrán ser individuales para diez sesiones o dobles para cinco sesiones, que podrán validarse online o en taquilla.

Durante los días 16 y 17 de octubre, la venta presencial de entradas individuales y Pase 10 se realizará en Espacio Seminci, de 11.00 a 20.00 horas y, a partir del domingo 18 de octubre, la venta presencial se trasladará al Teatro Calderón, donde permanecerá hasta el 22 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Durante los días de celebración del festival, del 23 al 31 de octubre, estarán habilitadas las taquillas del Teatro Calderón y Cines Broadway en sus respectivos horarios, con excepción de los días 23 y 31 de octubre --inauguración y clausura-- en Calderón, cuya taquilla abrirá de 8.30 a 16.00 horas, y el 23 de octubre en Cines Broadway, donde la venta comenzará a las 16.00 horas.

Los precios de las entradas individuales varían en función de la sala y la franja horaria, desde los 3 euros de las sesiones de algunas salas hasta los 6 euros de las sesiones nocturnas del Teatro Calderón.

Asimismo, las entradas para las galas de inauguración y clausura tienen tarifas de 32, 15 y 10 euros, y salen a la venta dos días antes de la celebración de cada gala, tanto online como en taquilla, y las sesiones de Castilla y León en Corto, Castilla y León en Largo y Quercus tienen un precio de 1 euro.

Por otra parte, el festival mantiene un precio reducido para menores de 26 años, mayores de 65 y personas desempleadas, tarifa que estará disponible en taquilla, previa presentación de la documentación acreditativa correspondiente -DNI o tarjeta de demandante de empleo-.

Para cualquier aclaración relacionada con el proceso de compra, el festival pone a disposición del público el correo 'soportecompra@seminci.com' y para consultas relacionadas con accesibilidad, se ha habilitado la dirección 'accesibilidad@seminci.com'.

Asimismo, toda la información sobre la venta de entradas, abonos y pase 10, así como la programación de la 71 edición, está disponible en la web de Seminci y en las redes sociales oficiales del festival.