Absuelto un joven acusado de acoso, coacciones y detención ilegal de otro joven en Burgos

BURGOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a un joven acusado de los delitos de acoso, coacciones, daños y detención ilegal de otro joven de la capital burgalesa, según han informado a través de un comunicado recogido por Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos denunciados se produjeron entre 2002 y 2019 cuando el ahora absuelto, nacido en 1980, entabló una relación con otro joven, al que acudía a ver a su centro educativo y polideportivo sin que conste que acudía en contra de la voluntad del segundo.

En el transcurso de la relación, el joven absuelto envió al otro joven varios mensajes por 'WhatsApp', en algunos de los cuales le preguntaba dónde estaba o con quién hablaba, "sin que conste fecha, hora ni frecuencia de dichos mensajes".

Igualmente, en fecha que no consta y "desconociéndose el contendido total de la conversación y, por lo tanto, su contexto", le remitió varias conversaciones en las que se podían escuchar mensajes como "Escúchame lo que te digo, todo lo que has hecho sufrir tú a mí vas a sufrirlo tú, eh, ¿De qué manera? Ya lo irás viendo, cuando menos te lo esperes, ¡qué te vaya muy bien".

También le envió mensajes como: "¿Qué quieres? ¿Qué vaya donde tu padre? Que te he dicho que no le importa a nadie lo que esté pasando entre nosotros, que vas a conseguir que empiece a hablar de lo que estabas haciendo tú. Tú cuentas lo mío y yo cuento lo tuyo. ¿Es lo que quieres?", o: "A ver, si estás con alguien, te estoy diciendo que si estás conociendo a alguien que me lo digas, no me tomes el pelo".

La Audiencia Provincial considera que no ha quedado probado tampoco que el ahora absuelto llevase en contra de su voluntad a bordo de un vehículo al otro joven, ni que lanzase tu teléfono móvil contra el suelo destrozándolo.