Absueltos los encausados por las prejubilaciones de Caja Segovia

Actualizado 26/03/2019 11:33:19 CET

SEGOVIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto a los encausados por las prejubilaciones de Caja Segovia, según se señala en la sentencia hecha pública este martes y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, la Audiencia absuelve libremente de los delitos de apropiación indebida y administración desleal al expresidente de la entidad Atilano Soto y al ex director general de la misma Manuel Escribano, así como al que fuera responsable de Recursos Humanos Enrique Quintanilla, el ex secretario general Antonio Luis Tapias, la ex vicepresidenta segunda Elena García y el ex vicepresidente Manuel Agudíez.

También se absuelve a Juan Bautista Magaña, Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Varas de la Fuente, Juan Antonio Folgado Pascual y Malaquías del Pozo Frutos de las pretensiones civiles formuladas contra los mismos, en su condición de partícipes a título lucrativo, por la acusación particular ejercida por Fundación Caja Segovia y la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, en el caso de Miguel Ángel Sánchez Plaza. Asimismo, se absuelve a Caser de la pretensión civil ejercitada en su contra por las referidas acusaciones.

De acuerdo con el fallo, la Audiencia declara de oficio las costas originadas en el procedimiento, con la excepción de las costas causadas a Juan Bautista Magaña Busutil, las cuales se imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia.