Acera de aguas abajo del Puente Mayor, que se cortará por obras este miércoles. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este martes de que la acera de aguas abajo del Puente Mayor (la de la izquierda en dirección La Victoria) permanecerá cerrada al tránsito peatonal desde las 8.00 horas de este miércoles, 25 de noviembre, hasta el mediodía del viernes, día 27, para la reparación de "una pequeña cesión del pavimento de caucho sintético", un mes después de haber estado cortada durante varios días más.

Según ha informado el consistorio, si la evolución de los trabajos en el pavimento de caucho sintético permite adelantar la apertura, la acera se abrirá al tránsito peatonal en el momento en el que sea posible.

Mientras tanto, los peatones podrán cruzar el puente únicamente por la acera de aguas arriba (la de la derecha en dirección a La Victoria).