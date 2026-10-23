Un acertante de Fabero (León) lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 23 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en Fabero (León).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GWH34431, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1, situada en Sierra Pambley, 1.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 23 de octubre, ha estado formada por los números 35, 24, 44, 33 y 47. Las estrellas son 11 y 7. La recaudación ha ascendido a 53.096.370,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 79 millones de euros.