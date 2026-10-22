ACOR inicia la campaña remolachera 2026-27 con buenas previsiones, 10.700 hectáreas contratadas y 55 euros por tonelada

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, presenta los resultados de la campaña remolachera 2026-27, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

ACOR ha comenzado la campaña remolachera 2026-27 con la previsión de molturar la producción procedente de más de 10.700 hectáreas contratadas con socios de la cooperativa, unas 700 más que en la anterior, en una campaña con buenas expectativas, el pronóstico de alcanzar rendimientos de 100 toneladas por hectáreas y mantener un ingreso mínimo garantizado de 55 euros por tonelada para las entregas contratadas.

Así lo ha trasladado el presidente de ACOR, Jesús Posadas, en declaraciones a los medios durante la presentación de la campaña remolachera 2026-27 en las instalaciones de la cooperativa, donde ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Durante su intervención, Posadas ha avanzado que las primeras remolachas recibidas presentan una riqueza media superior al 16 por ciento y ha confiado en alcanzar un rendimiento de 100 toneladas tipo por hectárea, frente a las 98 de la campaña pasada.

También ha explicado que ACOR comenzó a recibir remolacha el pasado martes 20 de octubre, después de que los agricultores iniciaran las labores de arranque unos días antes, una recepción incluye producción procedente de distintas provincias, entre ellas León, Zamora y Álava, y el calendario de recogida depende de la climatología, el tipo de terreno y la decisión de cada socio.

Respecto a los rendimientos, ha precisado que todavía es pronto para disponer de datos reales de producción, aunque los primeros análisis apuntan a una campaña similar a la anterior, con la expectativa de mejorar ligeramente los resultados y obtener más azúcar.

El responsable de la cooperativa ha reconocido que las altas temperaturas del verano han afectado al cultivo, que se adapta mejor a condiciones más frescas, si bien también han contribuido a reducir los ataques de las plagas y otras enfermedades.

En este sentido, Posadas ha advertido de que la sequía y el calor de septiembre no favorecen el desarrollo de la remolacha y ha confiado en que las lluvias y la llegada de temperaturas otoñales permitan aumentar el peso de las raíces y su contenido de azúcar.

Asimismo, ha relacionado la recuperación de los rendimientos de los últimos años con la mejora de los productos fitosanitarios disponibles y el trabajo de los agricultores, después de dos campañas marcadas por el descenso de la producción.

En materia de precios, Posadas ha explicado que el ingreso mínimo garantizado se mantiene en 55 euros por tonelada para la remolacha contratada y ha señalado que la cooperativa espera mejorar esa cantidad si los resultados económicos lo permiten, como ha sucedido en campañas anteriores.

Aunque ha reconocido que el precio del azúcar continúa en niveles bajos, ha augurado una subida en los próximos seis o siete meses, debido a la evolución de la producción de azúcar de remolacha en Europa y a las dificultades en la producción mundial de azúcar de caña.

PREOCUPACIÓN POR LA PAC

Por último, el presidente de ACOR ha trasladado la preocupación de la cooperativa por la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 y ha reclamado que se mantengan íntegramente las ayudas actuales al cultivo de remolacha.

A este respecto, ha defendido que estos apoyos son necesarios para compensar los sobrecostes del riego en Castilla y León y permitir que los productores compitan en el mercado mundial del azúcar.

Además, ha solicitado una mayor flexibilidad en determinadas medidas de desarrollo rural y ha confiado en contar con el respaldo de la Consejería de Agricultura para defender estas reivindicaciones.