Activada la Situación 2 'Aviso' por ozono en Valladolid, que contempla medidas como la reducción de velocidad a 30 Km/h

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que por tercer día consecutivo se han superado los valores de 120 ug/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica (RCCAVA), por lo que se ha activado la Situación 2, 'Aviso', del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, que contempla medidas como la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y las calles de doble sentido que hacen "frontera" con ella.

El Ayuntamiento ya activó la 'Situación 1, Preventiva' la semana pasada, el 12 de agosto, por la superación del valor de 100 ug/m3 durante tres días consecutivos.

El ozono es un contaminante secundario que se forma de manera natural, a partir de una reacción fotoquímica en días muy calurosos, y en esta ocasión, muy probablemente debido a la altura de la capa de mezcla que hace que el ozono que generado en días anteriores se vuelva a "reinyectar" hacia el suelo provocando un aumento brusco las primeras horas de la mañana, han informado a Europa Press fuentes municipales.

De acuerdo con el Plan de Acción se declara la Situación 2, 'Aviso', que establece siguientes medidas sobre el tráfico y de promoción de la movilidad sostenible, a partir de este jueves, 20 de agosto, si las concentraciones de ozono se mantienen altas.

En concreto, se reduce la velocidad a 30 km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la frontera de la misma, es decir en Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, Maria de Molina, Doctrinos.

Asimismo, se establece la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo de las líneas de Auvasa (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

Estas medidas se pondrán en marcha este jueves, 20 de agosto, y podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días.

De igual forma, se hace un llamamiento a la colaboración y compromiso de la ciudadanía, para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C, de manera voluntaria, eviten acceder al interior de la ZBE.

PREVISIONES Y RECOMENDACIONES

La previsión de altas temperaturas hasta el jueves puede llevar asociado que se mantengan estos valores elevados de ozono, al menos durante este mmiércoles. El modelo de predicción en la misma línea estima que durante la jornada en menor medida se mantendrían estas concentraciones elevadas.

Ante estos valores de ozono, toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad señala algunas recomendaciones.

Así, para grupos de riesgo y personas sensibles se aconseja considerar reducir las actividades al aire libre y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea "buena" o "razonablemente buena", además de seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Para la población en general, también se recomienda reducir las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

El Consistorio ha recordado que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.