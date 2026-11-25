SEGOVIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Segovia esta operativo para dar cobertura a los 1.200 kilómetros de la red provincial y que puede llegar a movilizar una treintena personas, en función del alcance del episodio que se produzca.

En el apartado material, la Diputación cuent,en el parque de Segovia, con siete máquinas quitanieves, dotadas con cuchilla y repartidor de sal, además de otras dos que se hallan, respectivamente, en los parques de Cuéllar y Sepúlveda.

Cinco de los camiones son polivalentes, por lo que se usan tanto para bacheo y obras como para este tipo de actuaciones de vialidad invernal viajando, en este último caso, dos trabajadores, según la peculiaridad de las carreteras que conforman la red de la Diputación.

De producirse algún tipo de episodio extraordinario, se contempla la opción de movilizar otros medios propios de la institución provincial, como dos palas, tres motoniveladoras y cuatro retroexcavadoras mixtas, así como una retro-giratoria de catorce toneladas. Otra de las posibilidades pasa por alquilar aún más maquinaria, si fuera preciso, a empresas que colaboran habitualmente con la Diputación.

En el Parque de Segovia, situado en la carretera CL-601, en Quitapesares, dispone de fundentes para cuatrocientas cincuenta toneladas de sal, mientras que el parque de Cuéllar tiene capacidad para cuarenta y el de Sepulveda para otras sesenta toneladas. A todo ello se añade una nave municipal con almacén en Cuevas de Provanco, con capacidad para veinte toneladas de fundente, la misma capacidad que presenta otra nave más ubicada en Riaza.