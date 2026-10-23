El actor Alejo Sauras protagoniza el vídeo promocional 'Salamanca. Una ciudad para rodarla' que se graba este viernes. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Alejo Sauras graba durante la jornada de este viernes en Salamanca el vídeo promocional 'Salamanca. Una ciudad para rodarla', una producción del Ayuntamiento que recorrerá algunas de las localizaciones más representativas de la ciudad y con mayor atractivo para las productoras audiovisuales.

El proyecto mostrará Salamanca a través de la visita del actor a espacios como la plaza de Anaya, la calle Compañía, el Patio de Escuelas, el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca y su Biblioteca General Histórica, la Casa Lis, las Catedrales y la Facultad de Filología. El recorrido concluirá con un atardecer en la Plaza Mayor.

En cada parada, Alejo Sauras estará acompañado por responsables que le acercarán a las experiencias y particularidades de los rodajes realizados en estos escenarios. La dirección corre a cargo de Manuel Sanabria, realizador de reconocida trayectoria y colaborador habitual de Salamanca Film Commission.

El proyecto cuenta, además, con profesionales técnicos y artísticos de la ciudad. Sanabria y Sauras han trabajado juntos en el largometraje 'Hotel Bitcoin' y en la reciente producción 'Kraken: El libro negro de las horas', disponible en Prime Video.

La producción ejecutiva se gestiona desde Turismo de Salamanca, a través de Salamanca Film Commission, que impulsa esta iniciativa con el objetivo de convertirla en una nueva herramienta de promoción turística y audiovisual.

El vídeo busca dar visibilidad a la diversidad de escenarios que ofrece Salamanca y a sus posibilidades como plató para producciones cinematográficas y televisivas. La iniciativa toma como referencia los resultados del videoclip 'Nunca la primera', de Despistaos + 21, también producido por el Ayuntamiento de Salamanca, que ha superado el millón de reproducciones en YouTube, tal y como han señalado desde el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Salamanca Film Commission, han añadido, trabaja para atraer rodajes a la ciudad y facilitar su desarrollo, y pone en contacto a las productoras con las localizaciones y los recursos necesarios.

Esta nueva producción se enmarca en esa labor de promoción de Salamanca como destino para la industria audiovisual. El proyecto ha contado con la colaboración de distintas instituciones y entidades que han facilitado los correspondientes permisos de rodaje: la Universidad de Salamanca, a través del Decanato de Filología y la Secretaría General; la Universidad Pontificia de Salamanca; la Casa Lis y la Catedral de Salamanca.