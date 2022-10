Sin acuerdo entre Ayuntamiento y Educación sobre quién debe reparar las goteres del colegio San Claudio de León

LEÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el director provincial de Educación, Francisco Javier Álvarez, están de acuerdo en poner solución a las goteras que padece el colegio de San Claudio, que afectan al comedor, el gimnasio y algunas aulas, pero continúan sin aclarar de quién es competencia.

Al respecto, Diez ha asegurado que, "más allá" de echarse culpas, ha hecho "un llamamiento a la vida útil de los bienes" y ha explicado que se puede "pretender que todo esté bajo el paraguas del mantenimiento" cuando hay edificios c on 50 o 60 años de antigüedad "con carencias importantes que no son de mantenimiento".

Asimismo, José Antonio Diez se ha quejado esta lunes, en su visita al Coto Escolar, de la escasa inversión, unos dos millones de euros en diez años, que la Consejería de Educación ha destinado a los centros de la capital leonesa.

"En la última década, no se ha cumplido con la ciudad de León. En diez años, la Junta ha invertido más de 90 millones en toda la comunidad, sólo dos millones de ellos en los centros de León ciudad" ha subrayado Diez, quien ha precisado que por población le correspondería a la ciudad "entre el 5 y el 6 por ciento "no el 2 por ciento como se ha dado".

Por su parte, el director provincial de Educación, Francisco Javier Álvarez, ha respondido al alcalde insistiendo en lo "fronterizo" de la polémica además de recordar la falta de acuerdos y convenios, como los que sí tienen con Diputación, para este tipo de problemas.

Asimismo, Álvarez ha señalado que ya hubo problemas de goteras en el edificio San Claudio con las lluvias de agosto y septiembre que se solventaron "con labores de limpieza y mantenimiento, labores que corresponden al Ayuntamiento".

"En las tormentas de la semana pasada, no hubo problemas en este edificio y sí en el otro que compone el colegio. El informe técnico de la Consejería ha resuelto que es un problema de mantenimiento y limpieza que, esperemos que, cuando se realice, acabe con estas filtraciones", ha enfatizado el director provincial de Educación que, por otro lado, cree que se vayan a cambiar los tejados de uralita de este centro así como de otros de la provincia en los próximos cursos.

Además, también se ha tenido en cuenta el tema de la reposición de la caldera del colegio público de Puente Castro, donde Álvarez ha explicado que, "pese a que también hay dudas sobre de quién es la competencia", la Junta ha iniciado las actuaciones técnicas para su sustitución, que tendrá lugar en los próximos días.

Por su parte, el alcalde de León ha terminando lamentando estos hechos, que ocurren en más centros, y ha asegurado que "pese a que las calderas están muy obsoletas, con parches o como sea" desde el Ayuntamiento tratarán de que todo funcione. "Pero todos los bienes tienen un periodo de amortización", ha concluido Diez.