Adif formaliza por 4,48 millones el contrato para remodelar la estación de Soria con un plazo de ejecución de 14 meses

Archivo - Recreación de la estación de tren de Soria tras su remodelación . - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha formalizado el contrato de las obras de remodelación de la estación ferroviaria de Soria, El Cañuelo, con la empresa Torrescamara y Cía de Obras SA por un importe de 4,47 millones de euros.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, mantiene un plazo de ejecución de 14 meses y con la firma del contrato el pasado miércoles queda completada esta fase del procedimiento, previa al inicio efectivo de los trabajos.

El Ministerio ha informado de que a la licitación concurrieron ocho empresas, seis de ellas pymes, y ha recordado que la actuación salió a licitación en marzo con un presupuesto de 5,08 millones de euros y fue adjudicada en septiembre por 4,47 millones de euros.

Transportes ha recordado que el proyecto contempla una remodelación integral del edificio de viajeros de la estación soriana, diseñada por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto e inaugurada en 1929, y la intervención permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del servicio ferroviario y recuperar elementos originales de su arquitectura.

Una de las principales novedades de la remodelación será el aprovechamiento de la primera planta del edificio para un nuevo uso comercial mediante la instalación de un servicio de alojamiento. El espacio se reorganizará para albergar hasta nueve habitaciones, dos núcleos de aseos y vestuarios y zonas comunes de descanso y la recuperación de las terrazas permitirá disponer también de espacios exteriores vinculados a este nuevo servicio.

La intervención se extenderá al entorno de la estación, con la remodelación de la plaza de acceso, la reorganización de los recorridos peatonales y del tráfico rodado y la reubicación del aparcamiento, que contará con capacidad para 50 vehículos.

Entre las actuaciones previstas figuran la eliminación de revestimientos para dejar a la vista la piedra original, la recuperación de las terrazas, la renovación de las cubiertas, la restauración de los arcos de medio punto de la planta baja y la rehabilitación de las marquesinas.

También se renovarán las carpinterías exteriores y se modificarán los huecos de la fachada superior para recuperar sus proporciones originales. En el interior, el proyecto reorganizará los espacios destinados a los viajeros y ampliará el vestíbulo principal, que se situará en las tres crujías centrales del edificio para mejorar la conexión con los andenes.

La zona oeste albergará los servicios de atención al cliente y venta de billetes, además de una cafetería con acceso independiente y terraza exterior. En la zona este se habilitarán nuevos aseos adaptados a personas con movilidad reducida y un ascensor para facilitar la comunicación entre plantas.

También se acometerán trabajos de urbanización, actuaciones exteriores en los edificios colindantes y mejoras en el muro que delimita el recinto ferroviario con la carretera de Madrid.

La formalización del contrato de obras se suma a la adjudicación realizada por Adif en septiembre de la dirección facultativa y asistencia técnica de la remodelación a Viarium Ingeniería SL por 458.395 euros. Este segundo contrato, con un plazo de 18 meses, permitirá supervisar la ejecución técnica, económica y documental de los trabajos y comprobar que se ajustan al proyecto aprobado, las exigencias de calidad, las condiciones ambientales y la normativa aplicable. La dirección facultativa contará con un director de obra y un director de ejecución, mientras que Adif asumirá con medios propios la coordinación de seguridad y salud.