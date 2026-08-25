AECC saca a subasta en Lantadilla (Palencia) 12.000 M2 de terrenos rústicos para distintos usos.

PALENCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer, a través del portal especializado Escrapalia, ha lanzado a subasta pública 12.000 metros cuadrados de terrenos rústicos para distintos usos en Lantadilla (Palencia).

Se trata de tres fincas que salen a pujas por un precio de salida de 2.363 euros, siendo su tasación de 7.874 euros. La primera de ellas se sitúa en el Paraje Carreastudillo y dispone de 6.600 metros cuadrados con un uso destinado a labor o labradío regadío intensivo. La segunda, de 3.552 metros cuadrados de vega agrícola periurbana, se ubica en el Paraje de La Ermita. La tercera, situada en el Paraje Pradillos, dispone de 1.856 destinados a arbolado natural y vegetación espontánea.

Las tres salen a subasta con distintos regímenes de titularidad, del 50%, 10% y 40%, respectivamente.

La subasta permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre. Pueden participar, tras registrarse gratuitamente en Escrapalia, cualquier persona, empresa o inversor. Para pujar, deben realizar un depósito de garantía de 600 euros, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Se enmarca en el lanzamiento a subasta de 12 lotes de parcelas rústicas de su propiedad. Un total de 109.150 metros cuadrados de terrenos agrarios, forestales y de pastos, ubicados en diez localidades de ocho provincias españolas: Capdepera (en la Isla de Mallorca, Baleares), Castellón de la Plana y Vilafamés (Castellón), Lantadilla (Palencia), Torrijo del Campo y Fuentes Claras (Teruel), Valle de Hecho (Huesca), Fuente de Cantos (Badajoz), y Moañan y O Grove (Pontevedra).

El precio de salida conjunto asciende a 18.300 euros con lotes que aceptan pujas desde tan solo 194 hasta 5.378 euros, y descuentos que superan el 70% respecto al valor de tasación oficial. Estas propiedades forman parte del patrimonio legado por personas que han querido contribuir a la misión de la Asociación Española Contra el Cáncer para seguir avanzando en investigación, acompañamiento y prevención del cáncer.

"Las subastas permiten optimizar el patrimonio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y destinar recursos directos a sus programas sociales y científicos además de dar una segunda vida a tierras que pueden seguir generando valor económico y ecológico en manos de nuevos propietarios", señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles.

La operación puede ser de interés para agricultores y ganaderos que busquen ampliar sus explotaciones; inversores en activos rurales con bajo riesgo y alta revalorización potencial; proyectos agroecológicos, forestales o de conservación del territorio y compradores locales que deseen adquirir patrimonio rural a coste simbólico.

El portal de subastas Escrapalia.com, con sede en Madrid, nació en 2010 de la mano del Grupo Surus. Desde entonces, ha llevado a cabo la subasta de más de 108.000 lotes vendidos, en los que han participado más de 200.000 usuarios nacionales e internacionales.

Escrapalia trabaja desde cuatro ejes clave: dar una segunda vida, una segunda oportunidad a los activos; la sostenibilidad, impulsar la economía circular y fomentar la economía local mediante el acceso a bienes que de otra forma sería muy costoso.