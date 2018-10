La afectada en Valladolid por iDental ratifica su denuncia por presunta mala praxis

Publicado 20/06/2018 13:09:15 CET

Su letrada solicitará que declare en las diligencias el representante o administrador de la cadena de clínicas en España

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vecina de Valladolid que ha logrado que el Juzgado de Instrucción número 5 admita a trámite su denuncia por presunta mala praxis contra iDental, ha ratificado este miércoles la misma por hechos registrados en abril de 2017 para solicitar la continuación de los trámites a fin de que se depuren las responsabilidades pertinentes.

La víctima, acompañada por su letrada, Isabel Palomino, de Negotia- Plataforma de Afectados por las Cadenas Dentales (Afecade), ha comparecido en sede judicial para ratificar la denuncia. Su representante legal, en declaraciones a Europa Press, ha anunciado la próxima solicitud de nuevas diligencias, entre ellas la citación del administrador o representante en España de esta cadena de clínicas dentales.

En este caso, se trata de extracciones de piezas sanas no incluidas en el presupuesto y sin consentimiento de la paciente, en concreto dos paletos, así como de las posteriores infecciones graves que obligaron a la afectada a estar cerca de tres meses tomando antibiótico.

A la supuesta mala praxis médica y sus consecuencias en la salud de la denunciante, la letrada añade el perjuicio económico que iDental le ha infligido. "Es una práctica habitual también en este tipo de cadenas dentales que aunque no realicen lo que te han presupuestado y a pesar de que no te atiendan incluso cuando tienes infecciones graves en la boca producidas por su mala praxis, como es el caso de la paciente en cuestión, tú tienes que seguir pagando el tratamiento si lo has financiado", critica la abogada.

En este caso, el préstamo está contraído con la financiera del Banco Sabadell por un importe de más de 2.500 euros.