Agaprol cuadriplica en 7 años su producción, hasta los 800.000 toneladas y se convierte en la OPL más grande de España

El futuro del sector es "complicado" ya que desde 2012 se han perdido 600 ganaderos en CyL

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agaprol, la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol) nació en junio de 2013 y siete años después se ha consolidado como la organización más grandes de España con 473 ganaderos y un volumen de 750 millones de litros de leche y con el objetivo cercano de 800.000 toneladas.

Esta organización profesional nació de la mano de 210 ganaderos de Castilla y León y Madrid y siete años después ha crecido un 125 por ciento, hasta los 473 ganadores repartidos por ocho comunidades. Concretamente de Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Cantabria, además de Castilla y León y Madrid.

Esto se ha traducido en un aumento del volumen negociable que ha pasado de los 208 millones de litros de leche a los 728 millones que gestiona en la actualidad aunque prevé alcanzar en breve los 800 millones de litros, según ha explicado a Europa Press el presidente de esta organización de productores, Francisco Fernández.

Fernández ha recordado que el germen de Agaprol fue una reunión que se celebró en Benavente en 2012, organizada por el Ministerio de Agricultura, donde junto a tres ganaderos más de Valladolid se plantearon crear una organización de productores, pero para ello era requisito indispensable contar con 200.000 toneladas de leche de producción anual, así como una estructura para su gestión.

Un año después, en junio de 2013 nació Agaprol y a partir de aquí comenzó un camino que ha sido "difícil y complicado" porque se partía de cero ya que no existían antecedentes ni un referente de cómo hacer las cosas pero además, como ha reconocido Francisco Fernández, las industrias no reconocían como interlocutor a esta organización "y no querían sentarse a negociar" los contratos.

De hecho, como ha precisado el presidente de Agaprol, no ha sido hasta este año cuando han logrado sentar a todas las industrial del sector a negociar los contratos con los ganaderos.

Siete años después, Francisco Fernández hace un balance positivo y "satisfactorio" de esta organización, que se ha convertido en la más grande de España y que en breve espera poder cuadriplicar la producción inicial de 200.000 toneladas de leche y alcanzar las 800.000 toneladas, por lo que el presidente de Agaprol cree que esta organización "tiene un futuro prometedor".

Por contra, Fernández reconoce que la situación del sector lácteo es "complicado" porque su futuro va a depender de los márgenes de bebeficio, que en la actualidad "van muy justos" ya que, tal y como ha explicado el presidente de Agaprol cada vez se le requiere al ganadero "inversiones más fuertes".

"Es una lucha hacía adelante", ha indicado Fernández, quien ha defendido precios justos de la leche "para cubrir, como mínimo los costes de producción" y así ha explicado que el consumo medio de leche por persona al año es de 73 litros, por lo que subir el precio del litro dos o tres céntimos supondría al año, algo más de dos euros por litro, "algo que permitiría al ganadero subsistir".

Como ejemplo de lo complicado del sector, el presidente de Agaprol apunta un dato, desde 2012 se han perdido en la Comunidad cerca de 600 explotaciones ganaderas.