Agentes medioambientales anuncian protestas en la campaña electoral si la Junta no negocia mejoras laborales y normativa

El delegado de Medio Ambiente de UGT, Francisco José Comuñas, el coordinador estatal de Agentes Medioambientales de CCOO, Jorge Nieto, y el representante de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, Esaú Escolar - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han anunciado movilizaciones de los agentes medioambientales de Castilla y León, que coincidirían con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, si la Junta no abre una negociación para actualizar el decreto de guardias de incendios, mejorar las condiciones laborales del colectivo y adaptar la normativa autonómica a la Ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales, aprobada en 2024.

Así lo han trasladado este viernes en rueda de prensa el delegado de Medio Ambiente de UGT, Francisco José Comuñas, el coordinador estatal de Agentes Medioambientales de CCOO, Jorge Nieto, y el representante de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, Esaú Escolar.

No obstante, han remarcado que las concentraciones no se celebrarán por el hecho de que tenga lugar la campaña electoral, ya que si el Ejecutivo autonómico no expresa su voluntad de negociar estas mejoras en este momento llegará la Navidad sin abordar la situación y tras la Semana Santa los incendios del verano complicarán la posibilidad de llegar a acuerdos.

Los representantes sindicales han explicado que la decisión de convocar estas movilizaciones responde a las reivindicaciones trasladadas por los trabajadores en nueve asambleas celebradas durante el último mes, una en cada provincia de la Comunidad.

En estos encuentros participó más del 50 por ciento de la plantilla, pese a que parte de los efectivos se encontraban en labores de trabajo durante la campaña de extinción de incendios o disfrutaban de sus descansos.

Durante su intervención, Nieto ha señalado que las asambleas sirvieron para analizar la situación del colectivo y acordar las vías para reclamar cambios a la Administración autonómica, al tiempo que ha explicado que entre las principales demandas figuran la negociación del decreto de guardias, la mejora de las condiciones laborales y la aprobación de una regulación específica que organice el cuerpo de agentes medioambientales.

A este respecto, Escolar ha defendido la necesidad de desarrollar una normativa autonómica propia a partir de la Ley 4/2024, de agentes forestales y medioambientales, y ha lamentado que el Gobierno autonómico rechazara inicialmente en las Cortes la toma en consideración de una iniciativa legislativa en este sentido.

Para el representante sindical, una ley específica permitiría dotar al colectivo de una estructura jerárquica propia y adaptada a sus funciones, ya que los agentes medioambientales realizan funciones en el campo de patrullaje y policía administrativa especial.

En este sentido, ha cuestionado que la Administración autonómica plantee incorporar técnicos a las oficinas comarcales mediante un decreto relacionado con la gestión de incendios forestales, al considerar que el propio cuerpo ya cuenta con profesionales con formación superior en ámbitos como la biología y la ingeniería forestal.

También ha criticado la negativa de la Junta a facilitar la asistencia de trabajadores al séptimo Congreso Profesional de Agentes Forestales, previsto en Barcelona entre los días 3 y 6 de noviembre.

Según ha explicado, algunos de los interesados tenían previsto participar con ponencias técnicas y asumir con sus propios medios los gastos del desplazamiento, por lo que únicamente habían solicitado autorización para acudir.

REGULACIÓN DE LAS GUARDIAS

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente de UGT y agente medioambiental ha centrado su intervención en la regulación de las guardias y en las condiciones en las que se dirige la extinción de incendios forestales.

"Los agentes medioambientales asumen las funciones de jefatura o dirección de extinción en el 95 por ciento de los incendios que se producen en Castilla y León", ha explicado, para después advertir de que el decreto que regula las guardias del personal encargado de dirigir la extinción data de 2004 y únicamente fue actualizado en 2007.

Por ello, ha reclamado una revisión de la norma para adaptarla a las características actuales de los incendios, en un contexto que ha relacionado con el cambio climático y la aparición de fuegos de quinta y sexta generación.

La negociación de este decreto comenzó en 2017 y, según ha detallado, durante el último año se celebraron once reuniones sin que se alcanzara un acuerdo.

UGT considera que la falta de avances impide disponer de una regulación adecuada para organizar los efectivos que deben atender las emergencias forestales.

Además, ha alertado de la incertidumbre sobre la cobertura de las guardias entre el 1 de noviembre y el inicio de la época de peligro alto, previsto para el 12 de junio. "Los trabajadores desconocen si habrá técnicos y agentes medioambientales de guardia durante ese periodo, quién dirigirá los incendios que puedan producirse y con qué número de efectivos se contará", ha lamentado.

Otra de las deficiencias señaladas por los sindicatos es el sistema de comunicaciones, que han calificado de obsoleto por funcionar todavía con tecnología analógica.

El representante de UGT ha defendido que disponer de comunicaciones adecuadas resulta esencial para coordinar los medios desplegados en los incendios y garantizar la seguridad de los profesionales que participan en la extinción.

En su intervención, ha explicado que en ocasiones los responsables de la extinción no pueden comunicarse con los equipos que trabajan sobre el terreno, una situación que, a su juicio, puede incrementar los riesgos durante las emergencias.

Por ello, ha incidido en la necesidad de modernizar el sistema y de negociar un decreto de guardias adaptado a las necesidades actuales, mientras que Nieto ha reclamado a la Junta que cubra la totalidad de los puestos previstos para los agentes medioambientales.

FALTA DE RESPUESTA DE LA JUNTA

El delegado de CCOO ha criticado también la falta de respuesta formal a las solicitudes de reunión que los tres sindicatos aseguran haber remitido al nuevo equipo de la Consejería desde su toma de posesión, a mediados de junio.

Los representantes sindicales han afirmado que, pese a haber pedido encuentros para abordar sus reivindicaciones, no han recibido una convocatoria formal.

Como ejemplo de lo que consideran una negociación tardía, Nieto se ha referido a la orden de guardias de la campaña de incendios de 2026, cuya negociación, según ha indicado, se abordó el 2 de octubre, cuando la temporada estaba prácticamente finalizada.

Los sindicatos sostienen que este calendario dificulta planificar con suficiente antelación los efectivos disponibles para atender las emergencias.