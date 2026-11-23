Pino recibe al presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España, Gonzalo Moreno, y a los integrantes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental estudia nuevas fórmulas de apoyo a los ganaderos para aliviar los costes del saneamiento animal, como la posibilidad de sufragar el coste de las pruebas que realicen los veterarios habilitados para dar igualdad de condiciones.

"Vamos a ver qué baremos y cómo se hace y cómo se organiza la Orden de bases", ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que ha avanzado que su departamento publicará, probablemente en enero, las bases reguladoras de estas ayudas con especial hincapié en la importancia de apoyar al veterinario rural.

Pino ha recibido este lunes al presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España, Gonzalo Moreno, y a los integrantes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y ha destacado los pasos que ha dado en materia de veterinaria desde el inicio del mandato, con la intrucción de la figura del veterinario habilitado para dar respuesta a las necesidades de los ganaderos, por un lado, y las de los profesionales que ejercen la veterinaria libre, por otro.

"No se trata de ninguna privatización como alguno quiere hacer ver", ha aclarado el consejero de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental que ha insistido en la importancia de que todos los profesionales titulados tengan las mismas oportunidades.

En este sentido, se ha comprometido a "ir más allá" en la instrucción para dotar a los veterinarios "de las más amplias competencias" para que puedan ejercer en las labores que se necesitan. "Contar con los mejores profesionales para llevar a cabo las actuaciones a las que muchas veces la Administración no llega", ha admitido el consejero.

Joaquín Antonio Pino ha definido la figura de los veterinarios habilitados como un mecanismo de colaboración público-privada "esencial" que, según ha aseverado además, ha tenido "muy buena acogida" tanto por los veterinarios como por los propios ganaderos.

"Necesitamos veterinarios rurales", ha incidido Pino que ha lamentado que la profesión veterinaria haya estado relegada "a un segundo, tercer o cuarto plano" cuando es necesario reforzar el papel de estos profesionales en la política ambiental.

En este punto, ha anunciado que la Consejería va a incorporar veterinarios tanto en plantilla, como funcionarios de carrera o interinos, como a través de encomiendas públicas a través de empresas como Tragsa para ejercer "competencias importantes" en Castilla y León, entre las que ha citado la gestión de los osos, lobos, urogallos o linces, y la gestión de la caza "donde siempre debieran haber estado los veterinarios". Pino se ha mostrado partidario de que los veterinarios dirijan las reservas regionales de caza.

Por último, ha apelado al "binomio indisoluble del ganadero y del veterinario" proclamado por Juan José Badiola para llamar a unir al ganadero y al veterinario.

Por su parte, Gonzalo Moreno ha presentado al consejero el 'Programa Nacional de Cobertura Veterinaria en el Ámbito Rural', una iniciativa "pionera" que, según ha augurado, generará "un gran impacto" en Castilla y León por las "necesidades especiales" de cobertura territorial.

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España ha defendido que el 'Programa Nacional de Cobertura Veterinaria en el Ámbito Rural' favorece tanto el concurso de los veterinarios en el área rural como a los ganaderos "y esa actividad económica tan necesaria en el campo para evitar despoblación en el medio rural".