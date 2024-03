El alcalde de León recibe el 'Martillo solidario" de Amidown por su "compromiso" con la integración

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana el 'Martillo solidario' de la asociación Amidown, un galardón con el que la entidad quiere premiar el "compromiso y apoyo" del Ayuntamiento de León en la integración de las personas con Síndrome de Down.

La plaza de San Marcelo ha acogido el acto conmemorativo del Día Mundial del Síndrome de Down organizado Amidown en el que la secretaria de la entidad, Mónica Ramos, ha hecho entrega de este premio al alcalde de León, ha informado el Consistorio leonés en un comunicado remitido a Europa Press.

El acto que ha contado también con la presencia de miembros de la corporación municipal, así como con el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, o el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego. El alcalde ha agradecido a la asociación este premio y ha asegurado que llevará con "orgullo" el 'Martillo solidario'.

"Pero llevaré aún más ufano el cariño que, cada vez que les visito o les encuentro, me demuestran todos y cada uno de los representantes de la asociación. No he recibido de ellos nada más que cariño y todo lo que yo, como alcalde y como persona, pueda hacer por ellos y esté en mi mano lo haré", ha afirmado.

ADMIRACIÓN Y ORGULLO

Además, ha mostrado su "admiración y orgullo" tanto por la asociación como por "todos los chicos y chicas que forman parte de ella", así como por sus familias. Además, se ha comprometido a "seguir trabajando" para lograr la plena integración de todas las personas en la ciudad.

"Tenéis mi colaboración máxima para trabajar de la mano de la asociación y desde las familias para normalizar todo lo que lo rodea este síndrome que confiere cualidades especiales a todos los que lo tienen".