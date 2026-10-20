El alcalde de Salamanca apela a dar "ejemplo" a quienes tienen responsabilidad política en cuestiones judiciales

García Carbayo, durante la inauguración del encuentro. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones profesionales de los magistrados y ha hecho un alegato sobre la independencia judicial por lo que ha apelado a "dar ejemplo" a quienes tienen "responsabilidades políticas".

Así lo ha señalado en la inauguración del Encuentro de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en el Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca, cita que se extenderá hasta el 22 de octubre y que reúne a magistrados de toda España para compartir experiencias y contribuir a la mejora de la Justicia.

En el acto han participado además el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado la labor de los profesionales para garantizar la legalidad en el cumplimiento de las penas y proteger los derechos de las personas privadas de libertad, con la reinserción como horizonte. "Porque perder la libertad nunca puede significar perder la dignidad", ha señalado.

El alcalde ha subrayado la necesidad de abordar esta tarea con "rigor, prudencia, sensibilidad y una gran vocación de servicio" y ha reconocido la "complejidad" de las decisiones judiciales y su "repercusión" en la vida de las personas.

También ha recordado el quinto centenario de la Escuela de Salamanca y la aportación de Francisco de Vitoria y aquellos pensadores al debate sobre la dignidad humana, la justicia y los límites del poder.

El regidor ha vinculado ese legado con el trabajo de los jueces de Vigilancia Penitenciaria y ha agradecido a los organizadores salmantinos el empeño y el cariño dedicados a preparar estas jornadas.

El alcalde recibirá en la tarde de este martes a las 17.30 horas, en el Ayuntamiento de Salamanca, a los participantes en el encuentro.