Aldeamayor (Valladolid) a punto de inaugurar la nueva EDAR y el aumento del caudal en la urbanización El Soto

El Ayuntamiento las califica "obras icónicas" de los últimos años

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) pondrá próximamente en marcha dos infraestructuras hidráulicas de gran tamaño y coste como son la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales y el aumento de caudal en la urbanización el Soto.

Ambas consideradas como dos de los proyectos "icónicos" de mayor magnitud en las inversiones municipales de los últimos lustros". Son obras civiles de gran complejidad y coste", tal y como ha destacado la teniente de alcalde, la socialista Virginia Almanza.

Por un lado, está la obra del emisario de la EDAR de la urbanización Aldeamayor Golf, que permitirá que las aguas depuradas de ese sector vayan entubadas desde la actual hasta donde se ubicará la nueva, en lugar de verterse al arroyo y recorrer todo el campo de golf atravesando la urbanización de sur a norte.

Es una obra hecha por el Ayuntamiento en la que ha invertido más de 200. 000 euros. "La obra está prácticamente finalizada a falta de los últimos remates, y estará en funcionamiento en las próximas semanas", aseguran desde el equipo de gobierno, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El segundo proyecto hidráulico acometido en el municipio, "algo vital para Aldeamayor", añaden desde el grupo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, es la obra de aumento del caudal enviado a la urbanización El Soto, que irá "desde la captación conjunta con Boecillo que posee Aldeamayor en el río Duero, a seis kilómetros en línea recta, hasta el noroeste de Aldeamayor Golf".

Según aclara el Ayutnamiento, "está totalmente finalizada en estos momentos y su puesta en marcha se acometerá a lo largo de los próximos días, con lo que estará a pleno rendimiento cuando llegue el buen tiempo".

Esto supone que el abastecimiento de agua a El Soto "mejorará considerablemente, reduciéndose los tiempos de recarga de los depósitos de agua y, por tanto, los cortes del suministro". Por este motivo se ha decidido no establecer franja alguna de interrupción del suministro de agua de riego a las viviendas desde los depósitos.

"Ello no es óbice para continuar realizando las mismas recomendaciones de siempre: no regar en las horas de mayor insolación, reducir las superficies y los tiempos de riego del césped (de modo que las puntas de consumo del sector sean menores y la presión en la red no se reduzca aún más) o potenciar especies autóctonas sobre césped", advierte el Ayuntamiento.

Y ante las posibles interpretaciones que se pueda hacer de esto, anticipan que "si bien el suministro de agua será más constante, ello no afectará a la presión de agua de la red que, de por sí, está en el máximo".

Los proyectos de mejora de infraestructuras hidráulicas continuarán a lo largo de los próximos años con la mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y depósitos de agua y, sobre todo, de las estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio, aparte de la construcción de la nueva EDAR.

Desde el Consistorio informan también de que existe el deseo de "eliminar por completo la EDAR de Aldeamayor Golf, dejando allí un simple bombeo, y hacer lo mismo con la EDAR de Los Aljibes, para optimizar el funcionamiento de las EDAR de El Soto y el polígono El Brizo".

Y apostillan que en los Planes Provinciales de este ejercicio 2020-2021 se han consignado más de 200.000 euros parra acometer varias actuaciones en este ámbito.