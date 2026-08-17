Alianza Verde ve lamentable el inicio de la media veda tras un verano plagado de incendios

Archivo - Un cazador, durante una jornada de caza el primer día de inicio de la media veda en Castilla y León. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido ecologista Alianza Verde ha mostrado su estupor ante la decisión de autorizar con total normalidad la media veda, tras un verano "durísimo en el que los incendios han arrasado como nunca el territorio", y ha pedido que se suspenda al menos en las zonas afectadas.

Recientemente, desde Alianza Verde ya pidieron a los gobiernos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, prohibir la caza al menos durante un año, y en un perímetro de seguridad de 30 kilómetros en torno al límite del incendio forestal y las zonas afectadas, y que esta suspensión se extienda durante al menos un año para garantizar la mínima recuperación y regeneración de los espacios naturales y las poblaciones de fauna local.

European Forest Fire Information Service (EFFIS) y el programa europeo Copernicus han registrado un total aproximado de 283.988 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en España en lo que va de año, convirtiendo este verano en uno de los más destructivos de la serie histórica reciente.

Por eso, para el partido ecologista, "debería primar el bien común, y los gobiernos autonómicos, que para eso están, deberían tomar decisiones para protegerlo, tanto el territorio, como la naturaleza y la fauna que lo habita".

Asimismo, el partido ecologistas, a través de un comunicado recogido por Europa press, tilda de "chiste" la propuesta de la Federación de Cazadores de Castilla y León para declarar la media veda como Bien de Interés Cultural, y espera que, a pesar del respaldo del Consejero de Agricultura, Joaquín Pino, de VOX, "Mañueco no caiga, nuevamente, en los delirios de la extrema derecha".

El coordinador del partido ecologista, Juantxo López de Uralde, llama a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos y pide la suspensión de la media veda, ya que "toca poner por delante la recuperación de los territorios afectados, y no de los cazadores".