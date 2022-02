Almeida pide un Gobierno de "amplia mayoría" lejos de la "trampa" de los pactos

El portavoz nacional del PP invita a "pincho y caña" si el PP saca el cuarto procurador en Segovia

SEGOVIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado un Gobierno "estable" y de "amplia mayoría" para el PP de Castilla y León, lejos de la "trampa" que, como ha defendido, son los "pactos". "El pacto es con los ciudadanos de Castilla y León, pretenden que caigamos en esa trampa, no buscamos pactos sólo una amplia mayoría", ha aseverado.

El portavoz nacional del PP ha acompañado al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una acto de campaña celebrado en Segovia, en concreto en la finca El Molino de la Venta con unos 300 asistentes y que ha contado también con la participación del portavoz 'popular' en el Senado, Javier Maroto.

En este foro, Martínez-Almedia ha reclamado para Castilla y León el próximo 13 de febrero lo conseguido por el PP en Madrid en las últimas elecciones, donde gobierna "sin pactar con nadie". "No caigamos en la trampa, que no nos digan lo que tenemos y no tenemos que ser, tenemos que ser PP, sentirnos orgullosos y decir a los ciudadanos de Castilla y León que tenemos el mejor candidato posible", ha aseverado.

"Sólo quedan 11 días para que Mañueco gane las elecciones y lo haga con la mayoría más amplia posible para que el PP gané las elecciones en Castilla y León", ha insistido el alcalde de Madrid, quien ha pedido a los asistentes a este acto de campaña llenar las urnas con las papeletas del PP para tener una mayoría "estable".

En este sentido, el portavoz nacional de los 'populares' ha lamentado que otros partidos afeen que el PP lleva 35 años al frente del Gobierno en la Comunidad, tiempo en el que, como ha defendido, se ha mejorado la "calidad de vida" y se ha logrado "el progreso".