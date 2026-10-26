Almudena Villarreal y Juan Antonio Heras, cabezas de lista para el Congreso y Senado por Podemos en Valladolid

Marisa Fernández (i), Almudena Villarreal y Juan Antonio Heras. - PODEMOS

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Valladolid ha elegido a la secretaria de Organización de Podemos Castilla y León, Almudena Villareal, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, y al responsable de Comunicación de la formación en la capital vallisoletana, Juan Antonio Heras, como número uno al Senado para las elecciones del próximo 29N, tras la celebración de su proceso de primarias.

Ambos candidatos cuentan con una trayectoria "continuada" en el partido y una "presencia activa" en la militancia de la organización morada, informa la formación a través de un comunicado.

Asimismo, en este mismo proceso interno, la militancia ha respaldado con un 87 por ciento de los votos la candidatura de Marisa Fernández como cabeza de lista para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Fernández destaca "por su trabajo como activista feminista, defensora de los derechos de las mujeres en la ciudad y por su condición de superviviente de violencia de género".

De cara a la cita electoral del 29N, la formación morada concurrirá bajo el lema 'Paz, casa y trabajo'.

Entre sus ejes programáticos, el partido defenderá que la vivienda sea concebida "para habitar y no para el negocio inmobiliario, además de reclamar la bajada de los precios de la cesta de la compra y la subida de los salarios".

Igualmente, la organización ha apostado por "frenar la inversión en armas y en dinámicas de guerra para priorizar el sostenimiento de los servicios públicos", al tiempo que ha abogado por aplicar medidas "ante la crisis de la vivienda y por mantener una postura firme ante la pérdida de derechos".

Por último, desde Podemos se ha asegurado que continuará la labor para "garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía de forma independiente al código postal en el que se resida".