Alumnos de Valladolid y Rochester intercambian correos para mejorar en idiomas

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón y Cajal de Valladolid y del Brighton High School de Rochester, en el norte del estado de Nueva York, han comenzado a intercambiar correos electrónicos para continuar con el aprendizaje idiomático en el actual contexto de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19.

El proyecto, en el que participan 38 alumnos españoles y casi medio centenar de escolares estadounidenses, ha sido promovido por Daniel Pérez Corona, profesor de inglés del instituto vallisoletano con máster en Diseño Tecnopedagógico (e-learning), el cual trabajó también en el centro de Rochester como lector de español y mantiene amistad con varios de sus docentes.

En el caso del instituto español, los alumnos participantes de esta experiencia online pertenecen al programa bilingüe en inglés y se encuentran actualmente en segundo y tercer curso de ESO. Inicialmente, los escolares norteamericanos han enviado correos de presentación en español a los vallisoletanos, a los que éstos responderán en inglés, de tal modo que ambos mejoren sus habilidades en otro idioma.

A partir de aquí comenzará el intercambio de correspondencia electrónica con temas que puedan resultar de su interés y que serán propuestos por los docentes que coordinan el proyecto. Entre ellos estarán que los alumnos del Ramón y Cajal den a conocer Valladolid a los escolares norteamericanos, al tiempo que puedan aprender más de la cultura estadounidense y de Rochester, ciudad situada a orillas del lago Ontario, a algo más de 500 kilómetros de la ciudad de Nueva York y a unos 120 de la frontera terrestre con Canadá.

Más adelante, si las condiciones lo permiten, sus responsables aspiran a poder llevar a cabo otras actividades que permitan el contacto audiovisual entre los alumnos, siempre con la supervisión de los profesores, como ha explicado Pérez Corona en declaraciones a Europa Press.

LABOR DOCENTE

Este joven profesor ha subrayado la labor que los docentes están realizando para que los escolares no interrumpan su formación ante la pandemia del coronavirus, trabajo que ha pasado por "adecuar metodologías didácticas a un entorno completamente distinto", con clases online, videollamadas, plataformas de aprendizaje donde los alumnos reciben sus tareas a diario y entregarlas, o videotutoriales.

En este sentido, ha destacado que el uso de estas herramientas online ha permitido abordar con mayor énfasis la competencia digital de los alumnos.

Como ejemplo, estudiantes de Formación Profesional Básica del IES Ramón y Cajal han puesto en marcha el blog en inglés 'Some letters to the future', en el que cuentan sus sensaciones y cómo llevan este tiempo de cuarentena.

Programar y preparar este trabajo telemático está requiriendo, como ha defendido Pérez Corona, que los docentes dediquen "más horas" de un trabajo "a veces invisible", tanto para formarse en el uso de nuevas herramientas como para "adaptación didáctica". Así, ha citado el caso del Departamento de Educación Física de su instituto, que envía "retos" a los alumnos a través de la red social Instagram.