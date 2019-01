Amazón Prime estrena este jueves la serie japonesa 'Magi', con escenas rodadas en Valladolid y Salamanca

Publicado 16/01/2019 14:31:22 CET

La plataforma de series Amazon Prime emitirá a partir de este jueves, 17 de enero, la mini serie japonesa 'Magi: The Tensho Embassy', de diez capítulos, rodados en diversos escenarios españoles, entre ellos Valladolid, su provincia y Salamanca.

La producción, basada en una historia real ocurrida hace más de 400 años, coincide con el 150 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, según han recordado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La serie se emitirá en exclusiva en esta plataforma en 180 países de todo el mundo, incluido España.

La producción, rodada por la productora 'b-mount Film' y las japonesas TBS Vision Inc y Cross Media, está compuesta por diez capítulos, ocho de los cuales se rodaron en diferentes localizaciones de España, elegidas por su rico Patrimonio, contemporáneo con los hechos que la serie narra, entre las que se encuentra Valladolid y varias localizaciones de la provincia.

'Magi', dirigida por el reconocido realizador japonés Shunichi Nagasaki, al frente de producciones como 'Heart', 'Beating in the dark' y 'The Witch of The West is Dead', entre otras, narra la historia real del viaje que, durante ocho años, realizaron cuatro niños japoneses en el siglo XVI por Europa, los llamados niños 'Magi' (mágicos).

La misión, que entonces se denominó la Embajada Tensho, fue recibida por el Rey Felipe II y el sumo pontífice, y sobre ella existe amplia documentación histórica en el también vallisoletano Archivo Histórico de Simancas.

Este hecho histórico, que ahora por primera vez se convierte en una producción cinematográfica, se considera el inicio de las relaciones internacionales entre Japón y Europa, que, en su versión contemporánea han cumplido 150 años en 2018.

La productora ejecutiva de 'b-mount Film', Mariona Carrera, ha explicado que "el rodaje de esta serie ha sido uno de los retos más desafiantes de la trayectoria" de esta compañía, por lo que se han mostrado "muy contentos" por la confianza que Amazon y los productores japoneses pusieron en ellos.

'Magi: The Tensho Embassy', que cuenta con la interpretación de actores españoles como Simón Andreu o Fernando Gil, ha sido una producción que se ha gestado a lo largo de tres años de trabajo y cuenta con el apoyo de diferentes instituciones, entre otras entidades, para las escenas que se rodaron el pasado mes de mayo en Valladolid y Salamanca, entre otros escenarios españoles.